Η ατάκα που λένε μεταξύ τους οι αθλητές στο Ολυμπιακό Χωριό πριν προχωρήσουν σε «κονέ»

Η κοινωνική ζωή στο Ολυμπιακό Χωριό έχει τους δικούς της άγραφους κανόνες και ατάκες.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ό,τι γίνεται μέσα στο Ολυμπιακό Χωριό υποτίθεται πως μένει εκεί. Υπάρχουν όμως κάποιες ιστορίες που πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους προς τα έξω. Όπως, για παράδειγμα, η πιο διάσημη «ατάκα» γνωριμίας που χρησιμοποιούν μεταξύ τους οι αθλητές όταν έχουν λίγο χρόνο μακριά από τις προπονήσεις και τους αγώνες.

Μια παλιά χρυσή Ολυμπιονίκης αποκάλυψε ότι τρεις απλές λέξεις είναι αρκετές για να σπάσει ο πάγος. Και όπως φαίνεται, δουλεύουν σχεδόν πάντα. Όχι γιατί είναι κάτι ιδιαίτερα ευφυές, αλλά γιατί βασίζονται σε κάτι που τους ενώνει όλους: τον αθλητισμό.

Η φράση που λέγεται ξανά και ξανά

Σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει η Αμερικανίδα τερματοφύλακας Χόουπ Σόλο, η πιο συνηθισμένη ατάκα είναι το απλό «Τι άθλημα κάνεις;». Μια φράση που σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον θα έμοιαζε αδιάφορη, στο Ολυμπιακό Χωριό λειτουργεί σαν… συνθηματικό. Μέσα σε δευτερόλεπτα βρίσκεις κοινό έδαφος, ανταλλάσσεις εμπειρίες και η συζήτηση κυλάει χωρίς αμηχανία.

Δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα των σχέσεων στο Ολυμπιακό Χωριό συζητιέται σχεδόν σε κάθε διοργάνωση. Αθλητές από όλο τον κόσμο, στην καλύτερη φυσική κατάσταση της ζωής τους, ζουν μαζί για εβδομάδες σε ένα περιβάλλον έντονης πίεσης αλλά και έντονων συναισθημάτων. Το αποτέλεσμα είναι, όπως παραδέχονται πολλοί, «εκρηκτικό».

Στους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς, μάλιστα, λέγεται πως τα δωρεάν προφυλακτικά που διατίθενται στους αθλητές εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Ένα στοιχείο που συχνά αναφέρεται για να δείξει πόσο έντονη είναι η κοινωνική ζωή στο Χωριό όταν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις το επιτρέπουν.

Παρόλα αυτά, η Σόλο είχε επισημάνει και την άλλη πλευρά. Ότι όλη αυτή η ένταση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή αν κάποιος δεν έχει πειθαρχία. Όταν όμως υπάρχει ισορροπία, οι Ολυμπιακοί δεν είναι μόνο αγώνες και μετάλλια, αλλά και μια μοναδική εμπειρία ζωής, με φιλίες, ιστορίες και στιγμές που μένουν για πάντα.

Και ίσως τελικά να είναι λογικό. Όταν βρίσκονται στον ίδιο χώρο άνθρωποι που έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή στον αθλητισμό, μια απλή ερώτηση όπως «τι άθλημα κάνεις;» αρκεί για να ανοίξει μια πόρτα. Μερικές φορές απλώς σε μια κουβέντα. Κάποιες άλλες, σε μια ιστορία που θα θυμούνται για χρόνια.

