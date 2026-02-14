Γιαγιά πήγε να πάρει τους βαθμούς του εγγονού της, αλλά τσακώθηκε με τον διευθυντή και βρέθηκε στο τμήμα
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2) σε περιφερειακό Γυμνάσιο των Τρικάλων, με αποτέλεσμα την προσαγωγή της γιαγιάς ενός μαθητή.
Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, η ηλικιωμένη γυναίκα μετέβη στο σχολείο προκειμένου να παραλάβει τη βαθμολογία του τετραμήνου του εγγονού της. Ωστόσο, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου εξελίχθηκε σε έντονη φραστική επίθεση.
Όπως αναφέρουν πηγές, η γυναίκα φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον του διευθυντή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και αναστάτωση στον χώρο.
Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Λίγο αργότερα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γιαγιάς του μαθητή, ενώ στη συνέχεια προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων.
