Γιαγιά πήγε να πάρει τους βαθμούς του εγγονού της, αλλά τσακώθηκε με τον διευθυντή και βρέθηκε στο τμήμα

Στο αστυνομικό τμήμα Τρικάλων βρέθηκε γιαγιά μαθητή μετά από φραστικό επεισόδιο σε γυμνάσιο της πόλης.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2) σε περιφερειακό Γυμνάσιο των Τρικάλων, με αποτέλεσμα την προσαγωγή της γιαγιάς ενός μαθητή.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, η ηλικιωμένη γυναίκα μετέβη στο σχολείο προκειμένου να παραλάβει τη βαθμολογία του τετραμήνου του εγγονού της. Ωστόσο, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου εξελίχθηκε σε έντονη φραστική επίθεση.

Όπως αναφέρουν πηγές, η γυναίκα φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον του διευθυντή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και αναστάτωση στον χώρο.

Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Λίγο αργότερα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γιαγιάς του μαθητή, ενώ στη συνέχεια προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ