Αλβανία: Έλληνας τραυματίας στα επεισόδια για το τουριστικό έργο στο Zvërnec

Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε στα σοβαρά επεισόδια στο Zvërnec της Αλβανίας. Παρέμβαση του ΥΠΕΞ και αντιδράσεις για την κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή.

Ένας Έλληνας ομογενής συγκαταλέγεται μεταξύ των τραυματιών των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σάββατο στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων που αντιδρούν στην ανέγερση μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη οικολογικά περιοχή.

Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση. Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τα γεγονότα, ζητώντας από τις αλβανικές αρχές να προχωρήσουν σε πλήρη διερεύνηση των περιστατικών και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι έχει ήδη υπάρξει αρχική ανταπόκριση από την πλευρά των αλβανικών αρχών.

Στην ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα κινητοποιήθηκε άμεσα ώστε να παρασχεθεί στον τραυματισμένο Έλληνα πολίτη η αναγκαία προξενική και ιατρική υποστήριξη. Την ίδια ώρα, επανέλαβε τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και της τήρησης του κράτους δικαίου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας.

Αντιδράσεις για την ανάπτυξη τουριστικού συγκροτήματος

Οι διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Zvërnec, όπου κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιδρούν στα σχέδια ανάπτυξης τουριστικής επένδυσης στην περιοχή Νταλάνι. Όπως υποστηρίζουν, το έργο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στο ευαίσθητο οικοσύστημα της ζώνης Pishë Poro-Narta, μιας από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της αλβανικής ακτογραμμής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες διαδηλωτών, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης σημειώθηκαν συγκρούσεις με προσωπικό ασφαλείας που βρισκόταν στο εργοτάξιο. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν στιγμές έντασης και βίαιες συμπλοκές.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν επίσης ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά του εργοταξίου, χωρίς ωστόσο να παρέμβουν ουσιαστικά για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Ο επικεφαλής του χωριού Ζβέρνετς, Κοστάκ Κονομί, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε σοβαρά κατά τα επεισόδια, περιγράφοντας την κατάσταση ως ιδιαίτερα ανησυχητική.

Η θέση της αστυνομίας και της εταιρείας

Από την πλευρά της, η αλβανική αστυνομία υποστήριξε ότι η ένταση προκλήθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να καταστρέψει τον φράχτη του εργοταξίου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν βίαια περιστατικά.

Η εταιρεία Zvërnec South Adriatic Development, η οποία υλοποιεί το έργο, απέφυγε να τοποθετηθεί επί των καταγγελιών για άσκηση βίας. Σε ανακοίνωσή της καταδίκασε τις επιθέσεις κατά ιδιωτικής περιουσίας και απέρριψε, όπως ανέφερε, ανακριβείς πληροφορίες που διακινούνται σχετικά με το έργο και τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στην Αλβανία όσο και στην Ελλάδα, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, σεβασμού των περιουσιακών δικαιωμάτων και διασφάλισης των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ