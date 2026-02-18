Η ΙΟΝ κάνει restart στη BREAK με online game εμπνευσμένο από το σύμπαν του ΛΕΞ, πετώντας πάνω από την ψηφιακή Θεσσαλονίκη.

Η ΙΟΝ έβγαλε online παιχνίδι για τη BREAK και έβαλε μέσα το σύμπαν του ΛΕΞ. Όχι με τον ίδιο να εμφανίζεται, αλλά με τη χαρακτηριστική νυχτερίδα που τον «εκπροσωπεί» να πετά πάνω από μια ψηφιακή Θεσσαλονίκη και να μαζεύει σοκολάτες από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης.

Με λίγα λόγια, δεν μιλάμε απλώς για μια καμπάνια γύρω από μια σοκολάτα. Μιλάμε για ένα διαδραστικό project που πατά ξεκάθαρα πάνω στο αισθητικό και συμβολικό σύμπαν του ΛΕΞ, μετατρέποντας την όλη φάση σε κάτι που μοιάζει περισσότερο με κομμάτι σύγχρονης pop κουλτούρας παρά με μια κλασική διαφήμιση προϊόντος.

Και κάπως έτσι, το storytelling της πολυσυζητημένης διαφήμισης των τελευταίων ημερών μεταφέρεται πλέον… στο πληκτρολόγιό σου.

Το game που συνεχίζει την ιστορία της «απαγορευμένης» διαφήμισης

Στο παιχνίδι (παίζεις ΕΔΩ) ο χρήστης μπαίνει σε έναν κόσμο που ξεκινά εκεί ακριβώς όπου σταμάτησε η επίμαχη διαφήμιση της ION. Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο σποτ είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς παρουσίαζε μια ομάδα ληστών να εισβάλλει αιφνιδιαστικά στο εργοστάσιο της BREAK και να αρπάζει σοκολάτες μέσα σε σκηνικό έντονης έντασης και αγωνίας. Μετά από καταγγελία καταναλώτριας και παρέμβαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Επικοινωνίας, η διαφήμιση κρίθηκε υπερβολικά βίαιη και αποσύρθηκε από την τηλεόραση.

Δείτε τη πριν την ξανακατεβάσουν:

Το online παιχνίδι έρχεται ουσιαστικά να δώσει τη «συνέχεια» της ιστορίας. Στο intro βλέπουμε τους ληστές να διαφεύγουν με αεροπλάνο έχοντας μαζί τους τα κλεμμένα προϊόντα. Όμως, μετά από μια περιπετειώδη διαδρομή, το φορτίο διασκορπίζεται πάνω από τη Θεσσαλονίκη.

Και τότε μπαίνει στο παιχνίδι η νυχτερίδα του ΛΕΞ. Ο παίκτης (εσύ, σε λίγα δευτερόλεπτα, δηλαδή) την ελέγχει με το πληκτρολόγιο και πετά πάνω από την πόλη, μαζεύοντας τις BREAK που έχουν πέσει σε διάφορα σημεία. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι η διαδρομή περνά πάνω από εμβληματικά τοπόσημα της Θεσσαλονίκης: Λευκός Πύργος, Ροτόντα, Πύργος ΟΤΕ, Καμάρα, πλατεία Αριστοτέλους και φυσικά Καυτανζόγλειο, Τούμπα, Χαριλάου... Ένα ξεκάθαρο love letter στην πόλη, ντυμένο με arcade αισθητική και pop αναφορές στο σύμπαν του ΛΕΞ.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΙΟΝ μετατρέπει μια διαφήμιση που αποσύρθηκε σε διαδραστική εμπειρία, επεκτείνοντας το αφήγημα και φέρνοντας τον χρήστη μέσα στην ιστορία. Δεν βλέπεις απλώς το concept, το παίζεις. Και κάπου εκεί το marketing γίνεται παιχνίδι, και το παιχνίδι γίνεται κομμάτι της καμπάνιας.

Η συνεργασία με τον ΛΕΞ και η viral «2310 Break»

Σε δεύτερο χρόνο έρχεται και η ίδια η συνεργασία με τον ΛΕΞ, που έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο buzz. Η limited edition «2310 Break» προέκυψε από τη σύμπραξη του καλλιτέχνη με την ΙΟΝ και συνδυάζει σοκολάτα γάλακτος με γέμιση μπουγάτσας, μεταφέροντας ένα από τα πιο εμβληματικά γλυκά της Θεσσαλονίκης σε μορφή σοκολάτας.

Η συσκευασία αντλεί στοιχεία από το merch «Snagz», ενισχύοντας τον συλλεκτικό χαρακτήρα της, ενώ ο αριθμός 2310 λειτουργεί ως ξεκάθαρη αναφορά στον τηλεφωνικό κωδικό της Θεσσαλονίκης. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο: sold out σε χρόνο μηδέν και έντονη παρουσία στα social media, όπου η σοκολάτα αντιμετωπίστηκε περισσότερο σαν αυθεντικό κομμάτι της pop κουλτούρας παρά σαν απλό προϊόν ραφιού.

Οι πρώτες αντιδράσεις όσων τη δοκίμασαν κινούνται σε ένα κοινό μοτίβο. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι πρόκειται για πολύ νόστιμη σοκολάτα, με έντονα στοιχεία κανέλας, βανίλιας και τραγανών κομματιών φύλλου, αλλά όχι απαραίτητα για γεύση που θυμίζει ξεκάθαρα μπουγάτσα. Κάποιοι μιλούν για ένα mix σοκολάτας γάλακτος με λευκή σοκολάτα, άλλοι τονίζουν ότι «δεν θυμίζει μπουγάτσα, αλλά τα σπάει», ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που την περιγράφουν ως «πολύ γλυκιά, τραγανή και άκρως εθιστική».

Τελικά, είτε ως game είτε ως σοκολάτα, το project γύρω από την «2310 Break» δείχνει ότι η ΙΟΝ δεν πούλησε απλώς ένα νέο προϊόν. Έχτισε ένα ολόκληρο σύμπαν με θεσσαλονικιώτικη ταυτότητα, στο οποίο ο χρήστης δεν είναι απλός θεατής. Είναι παίκτης, καταναλωτής και κομμάτι της ιστορίας ταυτόχρονα.



