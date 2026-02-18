Η κινεζική DroidUp παρουσίασε τη Moya, το πρώτο ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που διαθέτει ρεαλιστικό δέρμα, ανθρώπινη θερμοκρασία σώματος και ικανότητα να εκφράζει συναισθήματα μέσω του προσώπου της.

Η Moya είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ που φτιάχτηκε στην Κίνα για να μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο σε άνθρωπο. Έχει ύψος 1,65 μέτρα και ζυγίζει μόλις 32 κιλά. Το πιο εντυπωσιακό της χαρακτηριστικό είναι ότι το σώμα της έχει θερμοκρασία από 32 έως 36 βαθμούς Κελσίου, κάνοντας την επαφή μαζί της να μοιάζει με ανθρώπινη.

Η εταιρεία DroidUp υποστηρίζει ότι το ρομπότ μπορεί να αλλάξει εμφάνιση και φύλο ανάλογα με τη χρήση, είτε προορίζεται για τον τομέα της υγείας, είτε για επιχειρήσεις, είτε για παρέα στο σπίτι.

92% ανθρώπινο περπάτημα και κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη

Πίσω από τα μάτια της Moya υπάρχει μια κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή της επιτρέπει να αναγνωρίζει τους ανθρώπους γύρω της και να μιλάει μαζί τους. Ταυτόχρονα, μπορεί να παίρνει διάφορες εκφράσεις στο πρόσωπό της για να δείχνει πιο φιλική.

Αν και οι κατασκευαστές λένε ότι το περπάτημά της μοιάζει κατά 92% με το ανθρώπινο, όσοι την είδαν από κοντά λένε ότι το υπόλοιπο 8% την κάνει να κινείται κάπως παράξενα και όχι απόλυτα φυσικά.

Πόσο κοστίζει και πού θα τη δούμε;

Παρόλο που η Moya θεωρείται η κορυφή της τεχνολογίας για την DroidUp, οι γνώμες στο διαδίκτυο είναι μοιρασμένες. Πολλοί χρήστες βρίσκουν τις εκφράσεις της «τρομακτικές» ή «ανησυχητικές», καθώς το ρομπότ πλησιάζει πολύ την ανθρώπινη όψη αλλά δεν την φτάνει τέλεια.

Η Moya αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά μέχρι το τέλος του χρόνου. Η τιμή της θα ξεκινά από τα 1,2 εκατομμύρια γιουάν (περίπου 173.000 δολάρια). Στην αρχή, η εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει τα ρομπότ αυτά σε νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

