Το ανησυχητικό νέος είδος που βρέθηκε στη Φουκουσίμα, 15 χρόνια μετά το πυρηνικό ατύχημα: Υβρίδιο ανάμεσα σε χοίρο και αγριόχοιρο

Η ανθρώπινη εγκατάλειψη διευκόλυνε τη δημιουργία ενός υβριδικού πληθυσμού μέσα στη ραδιενεργή ζώνη αποκλεισμού της Φουκουσίμα.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Journal of Forest Research αναλύει πώς το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα προκάλεσε τη διαφυγή πολλών οικόσιτων χοίρων προς ακατοίκητες περιοχές, με αποτέλεσμα τη μαζική διασταύρωσή τους με τους ντόπιους αγριόχοιρους. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας παρατηρείται πώς η ανθρώπινη εγκατάλειψη διευκόλυνε τη δημιουργία ενός υβριδικού πληθυσμού μέσα στη ραδιενεργή ζώνη αποκλεισμού της Φουκουσίμα.

Οι κύριοι συγγραφείς της μελέτης είναι οι Shingo Kaneko και Donovan Anderson από το Πανεπιστήμιο Hirosaki. Συλλέγοντας περίπου 191 δείγματα, διαπίστωσαν ότι η υβριδοποίηση δεν ήταν ένα στατικό φαινόμενο, αλλά μια δυναμική διαδικασία.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η απουσία ανθρώπων επέτρεψε στα χαρακτηριστικά των οικόσιτων ζώων να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στο οικοσύστημα. Ο καθηγητής Kaneko, έπειτα από ανάλυση μιτοχονδριακού DNA, δήλωσε: «Αν και είχε προηγουμένως προταθεί ότι η υβριδοποίηση μεταξύ εξημερωμένων χοίρων και αγριόχοιρων μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του πληθυσμού, η παρούσα μελέτη αποδεικνύει, μέσω της ανάλυσης μιας μεγάλης κλίμακας υβριδισμού μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα, ότι ο γρήγορος αναπαραγωγικός κύκλος των οικόσιτων χοίρων κληρονομείται μέσω της μητρικής γενεαλογίας».

Πάνω από πέντε γενιές

Η έρευνα ανέλυσε το μιτοχονδριακό DNA, το οποίο κληρονομείται αποκλειστικά από τη μητέρα, μαζί με άλλους πυρηνικούς γενετικούς δείκτες σε 191 αγριόχοιρους και 10 οικόσιτους χοίρους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πολλά ζώα βρίσκονταν περισσότερες από πέντε γενιές μακριά από την αρχική διασταύρωση, επιβεβαιώνοντας την πολύ μεγάλη ταχύτητα με την οποία έχουν συντελεστεί αυτές οι αλλαγές.

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι αυτή η μητρική μεταβίβαση υπήρξε καθοριστική, καθώς επιτρέπει στους απογόνους να συνεχίζουν να αναπαράγονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, σε αντίθεση με τον αγριόχοιρο, ο οποίος αναπαράγεται μόνο μία φορά τον χρόνο. Χάρη σε αυτή τη διαφορά, τα υβρίδια που γεννήθηκαν από μητέρες-χοίρους άρχισαν να δημιουργούν νέες γενιές ταχύτατα, μειώνοντας τους εξελικτικούς χρόνους και επιταχύνοντας την ενσωμάτωση οικόσιτων χαρακτηριστικών στον άγριο πληθυσμό.

Η ανακάλυψη ότι η μητρική γραμμή επιταχύνει τη γενεακή διαδικασία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον προγραμματισμένο έλεγχο της πανίδας. Με βάση αυτό, οι αρχές θα μπορούν να προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια πότε υπάρχει κίνδυνος δημογραφικής έκρηξης. Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι αυτός ο μηχανισμός μητρικής κληρονομικότητας πιθανότατα εμφανίζεται και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου όπου συνυπάρχουν οικόσιτοι και άγριοι χοίροι, προσφέροντας ένα χρήσιμο μοντέλο για τη διαχείριση υβριδικών πληθυσμών σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ