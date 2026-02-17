Εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν έναν στόλο ανθρωποειδών ρομπότ να εκτελεί ακροβατικά κουνγκ φού στο ετήσιο Gala της Κίνας.

Ανθρωποειδείς ρομπότ ενώθηκαν με νεαρούς καλλιτέχνες του κουνγκ φού για να παρουσιάσουν μια συγχρονισμένη παράσταση πολεμικών τεχνών. Αυτό το θέαμα του «Chunwan», που συχνά συγκρίνεται με το αμερικανικό Super Bowl, ανέδειξε την ταχεία πρόοδο της Κίνας στη δίποδη κίνηση.

Η Unitree Robotics ηγήθηκε της προσπάθειας αναπτύσσοντας έναν στόλο μονάδων G1 και H1. Αυτές οι μηχανές εκτέλεσαν μιμήσεις της τεχνικής «Drunken Fist» για να επιδείξουν καινοτομίες στον συντονισμό πολλαπλών ρομπότ. Χειρίστηκαν παραδοσιακά όπλα, όπως σπαθιά, κοντάρια και νουντσάκου, με ακρίβεια που προσεγγίζει την ανθρώπινη ελίτ.

Ακροβατικά που κόβουν την ανάσα

Η παράσταση περιλάμβανε παρκούρ με άλματα πάνω από τραπέζια και εναέριες τούμπες 3 μέτρων που πίεσαν το υλικό στα δομικά του όρια. Μία μονάδα εκτέλεσε μάλιστα μια μεγάλη περιστροφή «Airflare» επτάμισι στροφών.

Τα ρομπότ πέτυχαν επίσης επανατοποθέτηση σμήνους σε υψηλή ταχύτητα (4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο), μια μανούβρα που απαιτούσε τεράστια ροπή και έλεγχο κίνησης σε πραγματικό χρόνο για την αποφυγή συγκρούσεων.

Όταν ένα ρομπότ έπεσε κατά τη διάρκεια της ρουτίνας, εκτέλεσε μια περιστροφή ανάκαμψης για να σταθεί στα πόδια του ως μέρος της πράξης. Αυτοί οι «πολεμιστές από πυρίτιο» εκτοξεύτηκαν ακόμη και από εφαλτήρια και τραμπολίνο για να εκτελέσουν εναέρια ακροβατικά.

Επίδειξη βιομηχανικής ισχύος από την Κίνα

Το Πεκίνο χρησιμοποίησε το γκαλά για να υπογραμμίσει τη στρατηγική του εστίαση στον τομέα της ρομποτικής. Τέσσερις μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Unitree και MagicLab, φέρεται να επένδυσαν 100 εκατομμύρια γιουάν στην παραγωγή. Αυτή η μαζική προώθηση σηματοδοτεί την επιθυμία της κυβέρνησης να ηγηθεί της παγκόσμιας αγοράς ανθρωποειδών.

Ενώ το γκαλά επικεντρώθηκε στην ψυχαγωγία, ο υποκείμενος στόχος παραμένει η βιομηχανική χρησιμότητα. Οι ειδικοί θεωρούν αυτές τις επιδείξεις ως προοίμιο για την εγκατάσταση ρομπότ σε εργοστάσια και κέντρα logistics.

Η ποικιλία των ρομπότ στη σκηνή ανέδειξε ένα ευρύ φάσμα μηχανικών φιλοσοφιών. Ορισμένα, όπως το Bumi της Noetix, εμφανίστηκαν σε κωμικά σκετς για να δείξουν ικανότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Άλλα, όπως το ψηλότερο μοντέλο H2, εστίασαν σε θεατρικές επιδείξεις, με το H2 να μεταμφιέζεται στον θρυλικό «Monkey King» ιππεύοντας ένα «σύννεφο» που κινούνταν από τετράποδους ρομποτικούς σκύλους.

