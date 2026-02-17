Πρώτο θέμα στην Daily Mail οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή το 1944

Πρώτο θέμα στην βρετανική εφημερίδα Daily Mail ήταν την Τρίτη (17/2) οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές κάποιες εκ των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τις ναζιστικές δυνάμεις στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Το δημοσίευμα τιτλοφορείται: «Για πρώτη φορά μετά από 82 χρόνια, τα στοιχειωμένα πρόσωπα 200 Ελλήνων κρατουμένων δευτερόλεπτα πριν εκτελεστούν από τους Ναζί σε μια από τις ξεχασμένες φρικαλεότητες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου», φέρνοντας στο προσκήνιο ένα από τα πιο εμβληματικά εγκλήματα της Κατοχής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για 12 έως σήμερα αδημοσίευτες φωτογραφίες, οι οποίες αποτυπώνουν ομάδες ανδρών να οδηγούνται στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής και να παρατάσσονται μπροστά σε τοίχο, λίγο πριν από την εκτέλεσή τους. Οι 200 κρατούμενοι εκτελέστηκαν την 1η Μαΐου 1944 ως αντίποινα για τη δολοφονία Γερμανού στρατηγού και μελών του επιτελείου του από αντάρτες λίγες ημέρες νωρίτερα.

Σε μία από τις εικόνες, οι άνδρες εμφανίζονται να βαδίζουν προς το χώρο της εκτέλεσης έχοντας αφήσει τα παλτά τους, ενώ σε άλλες διακρίνονται να στέκονται σε μικρές ομάδες στο πεδίο του σκοπευτηρίου. Μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε γνωστή φωτογραφική τεκμηρίωση των τελευταίων στιγμών τους· οι μαρτυρίες περιορίζονταν σε σημειώματα που είχαν πετάξει από τα φορτηγά που τους μετέφεραν στον τόπο της θυσίας.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι φωτογραφίες εκτιμάται ότι είναι «πολύ πιθανό» να τραβήχτηκαν από τον Γκίντερ Χέιζινγκ, δημοσιογράφο που εργαζόταν στη μονάδα προπαγάνδας του ναζιστικού καθεστώτος υπό τον Γιόζεφ Γκέμπελς. Φέρονται δε να προέρχονται από το προσωπικό άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ.

Οι εικόνες ήρθαν στο φως όταν τέθηκαν προς πώληση σε δημοπρασία στην πλατφόρμα eBay από συλλέκτη αναμνηστικών του Τρίτου Ράιχ. Το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού γνωστοποίησε ότι απέστειλε εμπειρογνώμονες στη Γάνδη του Βελγίου, προκειμένου να εξετάσουν από κοντά το υλικό και να διερευνήσουν την προέλευσή του, κάνοντας λόγο για «πολύ πιθανή αυθεντικότητα».

Η εκτέλεση των 200 αποτελεί μία από τις πιο συμβολικές πράξεις αντιποίνων της περιόδου της γερμανικής Κατοχής (1941-1944), που συνοδεύτηκε από μαζικές εκτελέσεις, λιμό και διώξεις. Υπολογίζεται ότι μόνο στην Αθήνα περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πείνα. Ο υπό κομμουνιστική ηγεσία Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ) υπήρξε από τις πλέον δραστήριες αντιστασιακές οργανώσεις στην κατεχόμενη Ευρώπη, ενώ πολλοί από τους εκτελεσθέντες είχαν συλληφθεί ήδη από το καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά σε αντικομμουνιστικές επιχειρήσεις πριν από τον πόλεμο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης χαρακτήρισε τις φωτογραφίες «εξαιρετικά σημαντικές», επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά υπάρχει οπτική μαρτυρία από το εσωτερικό του σκοπευτηρίου την ώρα της εκτέλεσης. Όπως τόνισε, το υλικό επιβεβαιώνει τις υπάρχουσες μαρτυρίες ότι οι μελλοθάνατοι βάδισαν προς τον θάνατο «με το κεφάλι ψηλά».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε λόγο για «ανεκτίμητο θησαυρό», σημειώνοντας ότι έχει ήδη προχωρήσει σε προσωρινή ταυτοποίηση τουλάχιστον δύο προσώπων. «Αυτά τα έγγραφα ανήκουν στον ελληνικό λαό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Σε επιστολή του, ο Θρασύβουλος Μαράκης, εγγονός ενός εκ των ταυτοποιημένων, εξέφρασε τη συγκίνησή του που η ιστορία του παππού του γίνεται γνωστή στο ευρύ κοινό, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που «παρέμεινε πιστός στις πεποιθήσεις του μέχρι το τέλος».

Το Υπουργείο Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα και η νόμιμη προέλευση της συλλογής, θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την απόκτησή της, προκειμένου το υλικό να περιέλθει στη δημόσια σφαίρα και να αποτελέσει μέρος της ιστορικής μνήμης.