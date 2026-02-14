Έδωσε 140.000 δολάρια για Tesla: Δύο χρόνια μετά έμαθε πόσο αξίζει και δεν το χάρηκε καθόλου

Η ιστορία ενός ιδιοκτήτη αποκαλύπτει τη μεγάλη υποτίμηση που μπορεί να έχουν ορισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η αγορά ενός ακριβού αυτοκινήτου θεωρείται συνήθως επένδυση… έστω και συναισθηματική. Όμως ένας YouTuber που πλήρωσε 140.000 δολάρια για Tesla βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη μόλις δύο χρόνια αργότερα, όταν έμαθε την πραγματική του αξία.

Ο Kyle Conner, γνωστός από το κανάλι Out of Spec Reviews, αγόρασε το 2022 ένα Tesla Model S, ξοδεύοντας περίπου 140.000 δολάρια. Δύο χρόνια μετά αποφάσισε να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης και ζήτησε αποτίμηση από την ίδια την Tesla. Το αποτέλεσμα τον άφησε άφωνο.

«Βουτιά» 67% μέσα σε μόλις 24 μήνες

Με μόλις 37.000 μίλια στο κοντέρ, η Tesla αποτίμησε το αυτοκίνητο στα 46.400 δολάρια. Δηλαδή σχεδόν 94.000 δολάρια λιγότερα από την αρχική τιμή αγοράς, μια πτώση περίπου 67% μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Ακόμη και άλλες πλατφόρμες αποτίμησης δεν έδιναν πολύ καλύτερη εικόνα. Στην καλύτερη περίπτωση, η αξία του αυτοκινήτου δεν ξεπερνούσε τις 59.000 δολάρια, ποσό που και πάλι σήμαινε απώλεια άνω του 50% σε σχέση με το αρχικό κόστος.

Η σύγκριση με ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο μοντέλο

Για να δείξει το μέγεθος της πτώσης, έγινε σύγκριση με ένα BMW M5 CS του 2022, παρόμοιας κατηγορίας και αρχικής τιμής γύρω στα 140.000 δολάρια. Σε αντίθεση με το Tesla, το συγκεκριμένο μοντέλο εξακολουθεί να διατηρεί σχεδόν την αρχική του αξία, με μικρή μόνο υποτίμηση.

Η διαφορά αυτή ανέδειξε ένα βασικό ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο την αγορά: την ταχύτητα με την οποία χάνουν αξία ορισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν διαρκώς.

Τι σημαίνει αυτό για τους μελλοντικούς αγοραστές

Η περίπτωση δεν σημαίνει ότι όλα τα Tesla χάνουν τόσο δραματικά την αξία τους, ούτε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν αποτελούν καλή επιλογή. Υπογραμμίζει όμως πόσο σημαντικοί είναι παράγοντες όπως οι συνεχείς αναβαθμίσεις μοντέλων, οι αλλαγές τιμολογιακής πολιτικής και η ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας.

Ο ίδιος ο Conner σχολίασε ότι η μεγάλη δημοσιότητα γύρω από την πτώση αξίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, σημειώνοντας πως ένα απλό σχόλιό του για την «υποτίμηση» του Model S ήταν αρκετό για να δημιουργήσει κύμα συζητήσεων γύρω από την πραγματική μεταπωλητική αξία των Tesla.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ