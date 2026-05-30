Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

Οι ειδικοί σε θέματα ασφαλείας προειδοποιούν ότι η δημοφιλής χειρονομία «V» σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης μπορεί να εκθέσει τα δακτυλικά μας αποτυπώματα, επιτρέποντας την αντιγραφή τους.

Χρησιμοποιούμενη είτε ως σύμβολο νίκης είτε ως σήμα ειρήνης, η χειρονομία «V» με τον δείκτη και τον μέσο στραμμένα προς τα έξω αποτελεί εδώ και καιρό μέρος της διεθνούς ποπ κουλτούρας.

Ωστόσο, με την έλευση των καμερών υψηλής ανάλυσης και του εξελιγμένου λογισμικού που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν ότι αυτή η δημοφιλής κίνηση θα μπορούσε να εκθέσει τους ανθρώπους στον κίνδυνο να αντιγραφούν τα αποτυπώματά τους και να χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση βιομετρικών συστημάτων ασφαλείας.

