Γιατί τα παράθυρα των αεροπλάνων έχουν μία μικρή τρύπα: Ο κρίσιμος ρόλος της στην ασφάλεια της καμπίνας (vid)

Η μικρή τρύπα στο κάτω μέρος του παραθύρου του αεροπλάνου δεν είναι κατασκευαστικό λάθος, παίζει βασικό ρόλο στη ρύθμιση πίεσης, θερμοκρασίας και υγρασίας, ενισχύοντας την ασφάλεια κατά την πτήση.

Αν έχετε βρεθεί σε πολύωρη πτήση δίπλα στο παράθυρο, ίσως έχετε παρατηρήσει μια μικρή, σχεδόν αόρατη τρύπα κοντά στη βάση του. Δεν είναι φθορά ούτε ατέλεια. Ονομάζεται breather hole ή bleed hole και υπάρχει για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο ασφαλείας.

Σε ύψος περίπου 10.600 μέτρων, όπου πετούν τα περισσότερα επιβατικά αεροσκάφη, η εξωτερική ατμοσφαιρική πίεση πέφτει σε επίπεδα πολύ χαμηλά για να παραμείνει ένας άνθρωπος σε κανονική κατάσταση συνείδησης. Για αυτό η καμπίνα διατηρείται τεχνητά σε πολύ υψηλότερη πίεση.

Η διαφορά αυτή δημιουργεί συνεχή μηχανική καταπόνηση, καθώς ο αέρας στο εσωτερικό «σπρώχνει» προς τα έξω. Τα παράθυρα, ως πιο ευαίσθητα σημεία σε σχέση με το μεταλλικό κέλυφος, χρειάζονται ειδική σχεδίαση.

Πώς είναι φτιαγμένα τα παράθυρα των αεροπλάνων

Τα παράθυρα στα περισσότερα εμπορικά αεροσκάφη αποτελούνται από τρεις στρώσεις ανθεκτικού, συνθετικού υλικού. Οι δύο εξωτερικές είναι οι βασικές δομικές επιφάνειες και έχουν σχεδιαστεί ώστε να αντέχουν τόσο τις μεγάλες διαφορές πίεσης όσο και τις ακραίες θερμοκρασίες.

Η εσωτερική στρώση, αυτή που μπορεί να αγγίξει ο επιβάτης, λειτουργεί κυρίως προστατευτικά. Προφυλάσσει τις άλλες δύο από γρατζουνιές, χτυπήματα και ρύπους. Δεν είναι πλήρως σφραγισμένη και επιτρέπει περιορισμένη ροή αέρα γύρω της.

Ο ρόλος της μικρής τρύπας (breather ή bleed hole)

Η μικρή τρύπα βρίσκεται συνήθως στο μεσαίο τζάμι. Επιτρέπει στον αέρα της καμπίνας να περνά στο κενό ανάμεσα στο μεσαίο και στο εξωτερικό τζάμι. Με αυτό τον τρόπο, το μεγαλύτερο φορτίο πίεσης μεταφέρεται στο εξωτερικό τζάμι, που είναι και το πιο ανθεκτικό.

Σε εξαιρετικά σπάνια περίπτωση αστοχίας του εξωτερικού τζαμιού, το μεσαίο μπορεί να αναλάβει το φορτίο. Η τρύπα συμβάλλει ώστε η κατανομή της πίεσης να γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο.

Κατά την άνοδο και την κάθοδο, το αεροσκάφος υφίσταται μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας. Αν ο αέρας ανάμεσα στα τζάμια ήταν πλήρως παγιδευμένος, η διαστολή ή συστολή του θα δημιουργούσε πρόσθετη τάση στις επιφάνειες.

Η μικρή οπή επιτρέπει ελαφριά εξισορρόπηση της πίεσης στο ενδιάμεσο διάκενο, μειώνοντας τον κίνδυνο ρωγμών ή παραμόρφωσης. Παράλληλα λειτουργεί ως μικρός αεραγωγός που βοηθά να διαφεύγει η υγρασία, ώστε να μην θαμπώνουν ή παγώνουν εύκολα τα παράθυρα, αν και μερικές φορές μπορεί να εμφανιστούν μικροί κρύσταλλοι πάγου γύρω της.