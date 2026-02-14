Αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο και το έκλεισε για 38 χρόνια σε έναν αχυρώνα: Το στοίχημα που έχει βάλει η κόρη του

Ένας Βρετανός αγόρασε ένα καινούργιο αυτοκίνητο τη δεκαετία του ’80 και το άφησε εγκαταλελειμμένο για 38 χρόνια σε έναν αχυρώνα. Τώρα η κόρη του θέλει το αυτοκίνητο να ξαναλειτουργήσει.

Ένας αεροναυπηγός μηχανικός της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) αγόρασε ένα καινούργιο αυτοκίνητο τη δεκαετία του ’80 και το χρησιμοποίησε μόλις για πέντε χρόνια, πριν το αποθηκεύσει σε έναν αχυρώνα, όπου παρέμεινε ακίνητο για 38 χρόνια. Ο ιδιοκτήτης απεβίωσε το 2024 και τώρα η κόρη του θέλει το αυτοκίνητο να ξαναμπεί σε λειτουργία και να επιστρέψει στον δρόμο.

Ο μηχανικός ήταν μέλος της ομάδας που ανέπτυξε και κατασκεύασε το Thrust 2, το όχημα που κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας εδάφους το 1983. Παρά το γεγονός ότι εργαζόταν στο ταχύτερο όχημα του κόσμου, το αυτοκίνητο που παράτησε για τόσα χρόνια στον αχυρώνα ήταν ένα Citroën BX 16RS του 1983.

Η πρόθεση του ιδιοκτήτη ήταν να το χαρίσει σε μία από τις κόρες του όταν θα περνούσε τις εξετάσεις οδήγησης, κάτι που τελικά δεν συνέβη ποτέ. Η κόρη του θυμάται ταξίδια στο πίσω κάθισμα χωρίς ζώνη ασφαλείας, καθώς και τις ζαλάδες που πάθαινε εξαιτίας της ιδιόμορφης ανάρτησης του μοντέλου.

Ένα μοντέλο μπροστά από την εποχή του

Ο Jonny Smith, από την εκπομπή The Late Brake Show, ταξίδεψε στο Λίνκολνσαϊρ για να δει το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και να προσπαθήσει να το θέσει ξανά σε λειτουργία. Το BX ήταν ένα από τα πρώτα μοντέλα της Citroën υπό τον Όμιλο PSA και τελικά εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο καλοπουλημένα αυτοκίνητα της μάρκας.

Το αυτοκίνητο παρουσιάζει σκουριά, ζημιές από την υγρασία και σημάδια ότι χρησίμευσε ως καταφύγιο για ποντίκια. Του λείπει ένας τροχός και ο κινητήρας αρνήθηκε να πάρει μπροστά, παρά τις προσπάθειες εκκίνησης. Παρ’ όλα αυτά, η κόρη του μηχανικού ελπίζει ότι κάποιος θα ενδιαφερθεί για το αυτοκίνητο, θα το αγοράσει και θα το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση.

