Προσοχή: Ποιοι δρόμοι κλείνουν το Σάββατο στην Αττική - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον αγώνα «IG Posidonia Tour 2026»

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο 30 Μαΐου στην Αττική λόγω του ποδηλατικού αγώνα «IG Posidonia Tour 2026». Δείτε αναλυτικά ποιοι δρόμοι κλείνουν και τις ώρες των διακοπών κυκλοφορίας.

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο 30 Μαΐου σε κεντρικούς οδικούς άξονες των νοτίων προαστίων της Αττικής, λόγω της διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα «IG Posidonia Tour 2026».

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης σε τμήματα της παραλιακής διαδρομής από το Παλαιό Φάληρο έως το Σούνιο, καλώντας τους οδηγούς να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους.

Σε ποιες περιοχές θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις

Τα μέτρα αφορούν οδούς και λεωφόρους που διέρχονται από τους δήμους:

Παλαιού Φαλήρου

Αλίμου

Ελληνικού – Αργυρούπολης

Γλυφάδας

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Κρωπίας

Σαρωνικού

Λαυρεωτικής

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης

Από τις 06:00 έως τις 14:00 θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και στις δύο πλευρές της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, στο τμήμα από τη Λεωφόρο Καλυβίων στο Λαγονήσι έως το Σούνιο, στην περιοχή του Τριγώνου Belvedere.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

06:30 – 09:30

Λεωφόρος Ποσειδώνος (παλαιά παραλιακή), από τον κυκλικό κόμβο Φιξ έως τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

08:00 – 09:30

Λεωφόρος Ποσειδώνος, από τον ανισόπεδο κόμβο Συγγρού έως την οδό Βήτα στο Ελληνικό, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

08:00 – 10:30

Λεωφόρος Ποσειδώνος, από την οδό Βήτα έως την Πλατεία Κρήτης στη Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Σούνιο.

Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή, από την Πλατεία Κρήτης έως τη Λεωφόρο Ευελπίδων στη Βάρη, στο ρεύμα προς Σούνιο.

Λεωφόρος Αθηνάς, από τη Λεωφόρο Ευελπίδων έως την οδό Απόλλωνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφόρος Ποσειδώνος, από την οδό Απόλλωνος έως τη Λίμνη Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα.

Λεωφόρος Ποσειδώνος, από τη Λίμνη Βουλιαγμένης έως την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βάρκιζα και στα δύο ρεύματα.

Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου, από τη Βάρκιζα έως τη Λεωφόρο Καλυβίων και στα δύο ρεύματα.

08:30 – 14:00

Παραλιακή Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου, από το Λαγονήσι έως το Σούνιο (Τρίγωνο Belvedere), με πλήρη διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα.

Τι συστήνει η ΕΛ.ΑΣ.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές κατά τις ώρες διεξαγωγής του αγώνα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Παράλληλα, πεζοί, ποδηλάτες και χρήστες ηλεκτρικών πατινιών καλούνται να μην εισέρχονται στη διαδρομή του αγώνα και να μην επιχειρούν κάθετη διέλευση των δρόμων κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, για λόγους ασφαλείας.

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την κίνηση στην παραλιακή ζώνη της Αττικής, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ