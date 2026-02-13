Δίδυμες που κάνουν τα πάντα μαζί έχουν τον ίδιο σύντροφο επί 14 χρόνια

Οι δίδυμες έγιναν γνωστές από το «Extreme Sisters» και ζουν απόλυτα συγχρονισμένες σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Υπάρχουν ιστορίες που μοιάζουν βγαλμένες από τηλεοπτικό σενάριο, αλλά είναι απολύτως πραγματικές. Η περίπτωση των Anna και Lucy DeCinque από την Αυστραλία ανήκει σίγουρα σε αυτή την κατηγορία. Οι δίδυμες αδελφές, που συχνά αποκαλούνται «οι πιο ίδιες δίδυμες στον κόσμο», έχουν χτίσει τη φήμη τους γύρω από ένα τρόπο ζωής που για τους περισσότερους μοιάζει αδιανόητος.

Οι δυο τους κάνουν σχεδόν τα πάντα μαζί και με τον ίδιο τρόπο: τρώνε τις ίδιες ποσότητες, μιλούν ταυτόχρονα, ντύνονται πανομοιότυπα και έχουν φροντίσει ακόμη και τις αισθητικές τους παρεμβάσεις ώστε να παραμένουν όσο το δυνατόν πιο όμοιες. Το πιο συζητημένο όμως στοιχείο της ζωής τους είναι η κοινή τους σχέση με τον ίδιο άντρα, τον Ben Byrne, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και πάνω από 14 χρόνια.

Ζουν, ντύνονται και αγαπούν μαζί

Οι Anna και Lucy έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινό μέσα από το τηλεοπτικό ριάλιτι «Extreme Sisters», όπου παρουσίασαν την απόλυτα συγχρονισμένη καθημερινότητά τους. Σύμφωνα με τις ίδιες, η σχέση τους με τον Ben ξεκίνησε με έναν τρόπο που θεωρούν «φυσικό» για εκείνες: τον φίλησαν ταυτόχρονα και από τότε αποφάσισαν να είναι μαζί του και οι δύο.

Παρά την ιδιαιτερότητα της σχέσης, έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν υπάρχει ζήλια μεταξύ τους, καθώς έχουν θέσει έναν βασικό κανόνα: ο σύντροφός τους δεν θα δείχνει ποτέ τρυφερότητα στη μία χωρίς να συμπεριλαμβάνει και την άλλη. Αυτό, όπως λένε, τις βοηθά να διατηρούν ισορροπία και να αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Η κοινή τους ζωή είναι πλήρως συγχρονισμένη σε όλα τα επίπεδα. Έχουν αποκαλύψει ότι κάνουν μαζί ακόμη και τις πιο προσωπικές καθημερινές δραστηριότητες, ενώ μετρούν μέχρι και τις ποσότητες φαγητού ώστε να διατηρούν την ίδια σωματική εικόνα. Ο στόχος τους είναι να παραμένουν «απολύτως ίδιες» όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και σε εμπειρίες ζωής.

Η σχέση τους με τον Ben, ο οποίος είναι επίσης δίδυμος, έχει φέρει και πρακτικές προκλήσεις. Ένα από τα ζητήματα που έχουν συζητήσει δημόσια είναι η πιθανότητα να μείνουν έγκυες την ίδια περίοδο, ακόμη και μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, ώστε να ζήσουν την εμπειρία παράλληλα. Ωστόσο, ένα ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η νομοθεσία της Αυστραλίας, όπου η πολυγαμία είναι παράνομη από το 1961, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορούν να παντρευτούν και οι δύο τον ίδιο άντρα.

Παρά τις αντιδράσεις που συχνά προκαλεί η ιστορία τους, οι ίδιες επιμένουν ότι πρόκειται απλώς για μια διαφορετική μορφή σχέσης μεταξύ ενηλίκων που αγαπιούνται και έχουν επιλέξει συνειδητά να ζουν μαζί. Για εκείνες, το σημαντικό δεν είναι να μοιάζει φυσιολογικό στους άλλους, αλλά να λειτουργεί ισορροπημένα για τις ίδιες.

Κι ίσως αυτό είναι που κάνει την ιστορία τους να συζητιέται τόσο έντονα. Όχι μόνο επειδή πρόκειται για δίδυμες που μοιράζονται τον ίδιο σύντροφο, αλλά επειδή έχουν μετατρέψει την απόλυτη ταύτιση σε τρόπο ζωής, δοκιμάζοντας τα όρια του τι θεωρείται «συμβατικό» σε μια σχέση.

