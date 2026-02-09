Σιαμαίες ψηφιακές δίδυμες κάνουν πάταγο στα social media με χιλιάδες followers (vid)

Δύο ψηφιακές «σιαμαίες» influencers που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη έγιναν viral στα social media, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους και σχόλια παρότι δεν είναι πραγματικά πρόσωπα.

Οι σιαμαίες Valeria και Camila είναι οι πιο πρόσφατες AI influencers που κάνουν θραύση στα social media, αποκτώντας σε ελάχιστο χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους και υψηλή αλληλεπίδραση σε κάθε ανάρτηση.

Καθώς ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε ψηφιακά μοντέλα και AI avatars για την προσοχή των χρηστών εντείνεται, οι δημιουργοί τους αναζητούν όλο και πιο «ευφάνταστες» ιδέες. Η άψογη επιδερμίδα, η τέλεια σιλουέτα και τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά δεν αρκούν πλέον και το concept των AI σιαμαίων φαίνεται πως κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού.

Πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι πραγματικές

Οι Valeria και Camila παρουσιάζονται ως εντυπωσιακές σιαμαίες γυναίκες, όμως μια προσεκτική ματιά στο προφίλ τους στο Instagram δείχνει ότι πρόκειται για ψηφιακά δημιουργημένα avatars.

Παρά το γεγονός αυτό, πολλοί από τους περίπου 280.000 followers είτε δεν το αντιλαμβάνονται είτε δεν τους απασχολεί. Κάτω από τις φωτογραφίες τους εμφανίζονται συνεχώς σχόλια θαυμασμού, προσκλήσεις για γνωριμία και πλήθος από καρδιές και emojis.

Έχουν μέχρι και… ψηφιακό παρελθόν

Οι δημιουργοί του λογαριασμού έχουν κατασκευάσει και πλήρες «βιογραφικό» για τις δύο ψηφιακές περσόνες, με AI παιδικές φωτογραφίες και επινοημένες ιστορίες από την καθημερινότητά τους, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο το δέσιμο των ακολούθων μαζί τους.

Σε μία από τις αναρτήσεις τους αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι σπονδυλικές μας στήλες ήταν επικίνδυνα ενωμένες, γι' αυτό χρειάστηκε να υποβληθούμε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις μετά τη γέννησή μας, γι' αυτό έχουμε αυτές τις όμορφες ουλές».

Ερωτήματα για τις προθέσεις των δημιουργών

Σε αντίθεση με άλλους καθιερωμένους AI influencers, στο συγκεκριμένο προφίλ δεν υπάρχει ξεκάθαρη δήλωση ότι πρόκειται για τεχνητά δημιουργημένους χαρακτήρες. Αυτό έχει προκαλέσει προβληματισμό σε μερίδα χρηστών.

Ορισμένοι εκτιμούν ότι οι διαχειριστές του λογαριασμού ενδέχεται να στοχεύουν πρώτα στη συγκέντρωση μεγάλου κοινού και στη συνέχεια να κατευθύνουν τους followers σε πλατφόρμες επί πληρωμή περιεχομένου, κάτι που μένει να φανεί στην πράξη.

