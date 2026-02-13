«Δεν θέλουν μόνο σεξ»: Υπεύθυνη οίκου ανοχής αποκαλύπτει τι ζητούν οι άνδρες την 14η Φεβρουαρίου

Μάνατζερ ενός εκ των μεγαλύτερων οίκων ανοχής στην Ευρώπη, αποκαλύπτει τι γίνεται πίσω από τις πόρτες την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Όταν σκέφτεται κανείς την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το μυαλό του πηγαίνει αυτόματα σε λουλούδια, ακριβά δείπνα και ανταλλαγή δώρων με το ταίρι του. Θα υπέθετε, επίσης, κάποιος, πως η επίσκεψη σε μια εργαζόμενη του σεξ δεν θα ήταν στην κορυφή της λίστας, όμως η Catherine De Noire, η οποία διευθύνει έναν νόμιμο οίκο ανοχής, έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα.

Η ίδια περιγράφει τον εαυτό της ως «μάνατζερ ενός εκ των μεγαλύτερων οίκων ανοχής στην Ευρώπη, ερευνήτρια με επίκεντρο τη σεξουαλική εργασία, δημιουργό στο OnlyFans, "cat mom" δύο υπέροχων γατών Βεγγάλης και λάτρη του κόκκινου κρασιού». Όταν πλησιάζει η 14η Φεβρουαρίου, η De Noire αποφασίζει να βγάλει στη φόρα όλα όσα συμβαίνουν μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα την πιο ρομαντική ημέρα του χρόνου.

Παντρεμένοι το πρωί, singles τα βράδια

Παρά την πεποίθηση ότι θα ήταν μια ήσυχη μέρα, η De Noire ξεκαθαρίζει πως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: «Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια αρκετά πολυάσχολη μέρα όσον αφορά τους πελάτες. Κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, το μέρος επισκέπτονται κυρίως παντρεμένοι άνδρες ή άνδρες σε σχέση που θέλουν να περάσουν λίγο χρόνο με την αγαπημένη τους εργαζόμενη του σεξ και ίσως να της φέρουν λουλούδια ή ένα μικρό δώρο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το σκηνικό αλλάζει μόλις πέσει το σκοτάδι, καθώς ο οίκος γεμίζει με ελεύθερους άνδρες που δεν θέλουν να περάσουν μόνοι τους αυτή τη μέρα: «Το βράδυ, το κλαμπ γεμίζει περισσότερο με ελεύθερους τύπους που δεν θέλουν να είναι μόνοι τους του Αγίου Βαλεντίνου, οπότε είτε βγαίνουν έξω με φίλους για μερικές μπύρες και καταλήγουν σε εμάς, είτε έρχονται απευθείας εδώ», εξηγεί η ίδια.

Και όμως: Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου κυριαρχεί η... τρυφερότητα

Για τις γυναίκες που εργάζονται στον οίκο ανοχής, η μέρα αυτή μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρα, αν επιλέξουν να δουλέψουν. Πολλές από αυτές, όντας οι ίδιες σε σχέση, προτιμούν να περάσουν τη γιορτή με τους συντρόφους τους, όμως όσες μένουν πίσω συχνά επιβάλλουν υψηλότερες χρεώσεις.

Ωστόσο, η De Noire επιμένει ότι η εμπειρία δεν αφορά αποκλειστικά το σωματικό κομμάτι, αλλά τη συντροφικότητα και την καταπολέμηση της μοναξιάς: «Πολύ λίγοι άνδρες μπαίνουν μέσα, κατεβάζουν το παντελόνι τους και θέλουν "μόνο" σεξ. Οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να μιλήσουν, θέλουν να νιώσουν ότι είναι με έναν πραγματικό άνθρωπο και όχι με ένα ρομπότ. Πιστεύω ότι η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια μέρα που η μοναξιά χτυπάει κάποιους άνδρες πιο σκληρά και δεν θέλουν να την περάσουν μόνοι τους ή να τριγυρνούν σε μπαρ γεμάτα με ελεύθερο κόσμο, οπότε προτιμούν να πληρώσουν για μια ωραία εμπειρία».

Η πολιτική του οίκου ανοχής

Όσον αφορά το μάρκετινγκ της επιχείρησης, η De Noire διευκρινίζει ότι δεν προσφέρουν ειδικά πακέτα ή εκπτώσεις: «Το αφήνουμε αυτό στις ίδιες τις εργαζόμενες του σεξ, επειδή στο κλαμπ μας αποφασίζουν για τις υπηρεσίες και τις τιμές τους ανεξάρτητα. Η ανακοίνωση ειδικών προσφορών για τον Άγιο Βαλεντίνο για σεξουαλικές υπηρεσίες θα ήταν αντίθετη με την προσέγγισή μας. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι που οι ίδιες οι εργαζόμενες πρέπει να αποφασίζουν», εξηγεί η μάνατζερ.

Η απόφαση παραμένει προσωπική για κάθε εργαζόμενη, με την De Noire να προσθέτει πως: «Τα προηγούμενα χρόνια κάποιες από αυτές διακόσμησαν τα δωμάτιά τους ή φόρεσαν εσώρουχα με θέμα την καρδιά, αλλά αυτό εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις ίδιες».

