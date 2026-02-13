Κοπέλα τα χώνει στο καρναβάλι της Πάτρας: «Είναι μία αηδία» (vid)

Βίντεο στο TikTok θίγει ένα θέμα των ημερών: Πατρινό Καρναβάλι. Η κοπέλα που το ανέβασε, τάσσεται ανοιχτά κατά, κράζοντας τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην περιοχή.

«Πατρινό Καρναβάλι για πάντα», μπορεί και όχι! Κοπέλα ανέβασε βίντεο στο TikTok, θίγοντας μία κατάσταση που έχει γίνει τάση τα τελευταία χρόνια τις Απόκριες.

Η Πάτρα, κάθε χρόνο, δέχεται χιλιάδες κόσμο για το περίφημο καρναβάλι της. Πολλοί είναι αυτοί που το στηρίζουν, αλλά εξίσου πολλοί είναι και αυτοί που το «μισούν». Η κοπέλα που ανέβασε το βίντεο, πάντως, είναι ανοιχτά κατά.

«Είναι μία αηδία»: Το απόλυτο κράξιμο στο Πατρινό Καρναβάλι

«Αναρωτιέμαι γιατί πάτε σε αυτή την αηδία, τι σας αρέσει ρε παιδιά;», ανέφερε αρχικά αναλύοντας τα αρνητικά του: «Συνωστισμός, δε χωράς να περάσεις, η είσοδος είναι πανάκριβη σε πολλά μαγαζιά, τα ποτά είναι όλα νοθευμένα, μία βαβούρα, μία αηδία, βρωμάει εκεί δεν μπορείς να πλησιάσεις τον άλλον. Ένα χάλι! Γιατί σας αρέσει αυτό το πράγμα; Δεν το κατάλαβα ποτέ».

Στο τέλος απευθύνθηκε στους γονείς των ανηλίκων και τους προειδοποίησε για τα παιδιά που τα αφήνουν να πάνε χωρίς επίβλεψη: «Εσύ μαμά και μπαμπά που έχεις ανήλικο κοριτσάκι και αγοράκι και πάνε και νοικιάζουν σπίτια και βγαίνουν εκεί, μην τα αφήνεις! Είναι πάρα πολύ κακό. Όταν πιει και επηρεαστεί απ' την παρέα του, δεν θα καταλαβαίνει τι κάνει, όσο εμπιστοσύνη και να του έχεις. Και ξαφνικά θα βρεθεί το "Μαράκι" με τον "Κωστάκη", γιατί είναι πολύ συνηθισμένο εκεί, και θα μείνει έγκυος. Οι περισσότερες αμβλώσεις γίνονται την περίοδο μετά το καρναβάλι. Τα ανήλικα μην τα αφήνετε, δεν είναι ωραία βιώματα αυτά. Υπεύθυνο δεν είναι το παιδί, είσαι εσύ μαμά και μπαμπά που το αφήνεις».

«Πάρτι» και στα σχόλια: «Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο»

Όπως ήταν αναμενόμενο, στα σχόλια του βίντεο έγινε ο κακός χαμός. Κάποιοι τάχθηκαν υπέρ της κοπέλας: «Πατρινός είμαι .Όταν έρχεται το καρναβάλι εξαφανίζομαι από τη Πάτρα .Δεν θέλω ούτε να τα βλέπω, όλα μεθυσμένα και γυρνάω μετά τη καθαρή Δευτέρα», «Εμείς οι Πατρινοί το ξέρουμε χρόνια το καρναβάλι και αποφεύγουμε την Κυριακή την παρέλαση», «Είμαι από Πάτρα και εργάζομαι σε χώρο υγείας. Ξέρετε τι γίνετε κάθε χρόνο με τα μεθυσμένα που έρχονται από νοθευμένα ποτά μέχρι και θανάτους έχουμε και όλα σε μικρές ηλικίες».

Αλλά, όπως πάντα, υπήρξαν και αυτή που έκραξαν την άποψή της: «Είσαι από την Πάτρα; Το πατρινό καρναβάλι δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά στην ηλικία που είσαι αυτό βλέπεις», «Εσύ μην έρθεις. Αυτο δεν σημαίνει ότι πρέπει να κατηγορείς έναν θεσμό αιώνων», «Τι εννοείς τι μας αρέσει; Είναι ένα τριήμερο γεμάτο κέφι, χορό, κόσμο, μουσική, ζωντάνια».

