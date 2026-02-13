Σκάνδαλο με προσωπικά δεδομένα: Αστυνομικός έκανε ελέγχους εκτός υπηρεσίας

Ανώτερος αξιωματικός στην Φινλανδία κατηγορείται για 140 αδικήματα, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε -εκτός υπηρεσίας- εφαρμογή για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πολιτών.

Αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο βρίσκεται ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας στην Φινλανδία, καθώς οι εισαγγελείς ζητούν την επιβολή ποινής φυλάκισης υπό όρους για σειρά παραβιάσεων που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα.

Ο κατηγορούμενος, που υπηρετούσε στο Αστυνομικό Τμήμα της Ανατολικής Φινλανδίας και εδρεύει στο Κουόπιο, αντιμετωπίζει συνολικά 140 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και υπέρβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Χρήση της εφαρμογής Mobiilipoke εκτός υπηρεσίας

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η εφαρμογή Mobiilipoke, η οποία αποτελεί φορητή εκδοχή του συστήματος διοίκησης πεδίου της αστυνομίας και λειτουργεί από το 2017. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο αξιωματικός απέκτησε πρόσβαση σε δεδομένα 97 πολιτών κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του.

Οι πληροφορίες που φέρεται να αναζητήθηκαν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία αλλά και δεδομένα κυκλοφορίας οχημάτων.

Ο ίδιος παραδέχθηκε κατά την προκαταρκτική έρευνα ότι προέβη στις αναζητήσεις εκτός υπηρεσίας, ωστόσο αρνείται ότι διέπραξε αδίκημα. Υποστηρίζει ότι ακόμη και εκτός ωραρίου οι αστυνομικοί διατηρούν την ιδιότητά τους και οφείλουν να παρεμβαίνουν σε ύποπτες καταστάσεις.

Σε αναστολή μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης

Ο κατηγορούμενος έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων από τις 12 Ιανουαρίου και θα παραμείνει εκτός υπηρεσίας έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, η οποία εκδικάζεται από το District Court of North Savo.

Το βασικό νομικό ζήτημα που θα κρίνει την έκβαση της υπόθεσης είναι εάν οι επίμαχες αναζητήσεις μπορούν να θεωρηθούν μέρος των επίσημων καθηκόντων του, παρότι πραγματοποιήθηκαν εκτός υπηρεσιακού ωραρίου.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ανώτερος αξιωματικός κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος παραμένει ευσυνείδητος και ότι οι έρευνες έγιναν με στόχο τη «σύλληψη εγκληματιών». Ωστόσο, η εισαγγελία επιμένει ότι η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα υπονομεύει τη θεσμική αξιοπιστία της αστυνομίας.

