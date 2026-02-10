Νέο δυστύχημα στον δρόμο που σκοτώθηκαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ: Τρεις νεκροί στον DN6 της Ρουμανίας (vid)

Τραγικό τέλος βρήκαν τρεις άνθρωποι σε τροχαίο δυστύχημα στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, στον δρόμο όπου σκοτώθηκαν πριν μερικες μέρες οι φίλοι του ΠΑΟΚ.

Ένα ακόμα δυστύχημα σημειώθηκε στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή της στις 27 Ιανουαρίου οι επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν με βαν για τη Γαλλία προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας τους απέναντι στη Λιόν.

Το δυστύχημα είχε συμβεί στον αυτοκινητόδρομο DN6, έναν δρόμο που έχει χαρακτηριστεί ως «δρόμος του θανάτου», λόγω των πολλών και συχνά θανατηφόρων τροχαίων που έχουν καταγραφεί στο συγκεκριμένο σημείο.

Την Κυριακή (8/2) σημειώθηκε ένα ακόμα δυστύχημα στον ίδιο δρόμο, με απολογισμό τρεις νεκρούς. Σύμφωνα με τα ρουμάνικα ΜΜΕ «ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην DN6, το τμήμα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα, φίλαθλοι της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ. Ο οδηγός ενός φορτηγού φέρεται να απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του και εισήλθε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με ένα βαν. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 58χρονου οδηγού του βαν και δύο παιδιών ηλικίας 16 και 13 ετών, αντίστοιχα».

