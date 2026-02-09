Η «κατάρα» του Drake ξαναχτυπά: Έχασε 1 εκατ. δολάρια σε στοίχημα στο Super Bowl

Ο Drake πόνταρε 1 εκατομμύριο δολάρια στο Super Bowl και από συνήθεια... έχασε!

Ο Drake μπορεί να κυριαρχεί στη μουσική βιομηχανία και την ποπ κουλτούρα, όμως όταν πρόκειται για στοίχημα, η φήμη του είναι πολύ λιγότερο εντυπωσιακή. Ο Καναδός σταρ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο σχολίων, αφού έχασε 1 εκατομμύριο δολάρια σε ένα μόνο στοίχημα για το Super Bowl.

Ο ίδιος συχνά προβάλλει τον πλούτο και την επιρροή του μέσα από τα τραγούδια και τις αναρτήσεις του, ωστόσο οι στοιχηματικές του επιλογές έχουν αποκτήσει σχεδόν… μυθικό αρνητικό ρεκόρ.

Έχασε το στοίχημα από... συνήθεια

Μέσα από Instagram story, ο Drake αποκάλυψε ότι πόνταρε 1.000.000 δολάρια στη νίκη των New England Patriots απέναντι στους Seattle Seahawks στο Super Bowl.

Όταν ολοκληρώθηκε ο αγώνας, οι Seahawks επικράτησαν με 29-13, αφήνοντας τον καλλιτέχνη με απώλεια επτά ψηφίων και το διαδίκτυο να μιλά ξανά για την «κατάρα» που τον ακολουθεί στα προγνωστικά.

Τι είναι το «Drake Curse»;

Οι fans έχουν βαφτίσει το φαινόμενο «Drake Curse». Η λογική είναι απλή: όταν ο Drake δηλώνει δημόσια ότι στηρίζει ή ποντάρει σε έναν αθλητή ή μια ομάδα, τότε αυτοί χάνουν.

Στα social media εμφανίστηκαν σχόλια όπως: «Πάντα παίζω το αντίθετο από τον Drake και βγαίνω κερδισμένος», «Σε όλα σου εύχομαι επιτυχία, εκτός από τα στοιχήματα» και «Ό,τι διαλέγει, χάνει»

Το αρνητικό σερί δεν περιορίζεται στο Super Bowl. Ο Drake έχει χάσει και σε άλλα μεγάλα αθλητικά στοιχήματα. Μεταξύ αυτών, είχε ποντάρει 200.000 δολάρια σε αγώνα πυγμαχίας, στηρίζοντας τον Jake Paul απέναντι στον Anthony Joshua, επιλογή που επίσης δεν του βγήκε.

Τα νούμερα έχουν διαφορετική άποψη!

Παρά τη φήμη, τα συνολικά νούμερα δείχνουν πιο ισορροπημένη εικόνα. Σύμφωνα με ιστότοπο που καταγράφει τα δημόσια στοιχήματα του Drake, από 83 γνωστά bets έχει ποντάρει περίπου 36,75 εκατ. δολάρια και έχει επιστρέψει γύρω στα 36,17 εκατ. δολάρια.

Δηλαδή, παρά τα εντυπωσιακά μεμονωμένα «χασίματα», η συνολική του εικόνα φαίνεται πολύ κοντά στο μηδέν, κάτι που δεν ταιριάζει απόλυτα με τον θρύλο του Drake Curse, αλλά σίγουρα δεν τον διαλύει κιόλας.

