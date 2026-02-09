Τραγωδία στην Ελευσίνα: Κόρη παρέσυρε και σκότωσε τη μητέρα της την ώρα που τη βοηθούσε στο παρκάρισμα
Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2) στην Ελευσίνα, με θύμα μια 72χρονη γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε η κόρη της, την ώρα που της έδινε οδηγίες για να παρκάρει.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 13:00, στην οδό Αλκιβιάδου, προκαλώντας σοκ στη γειτονιά.
Πώς έγινε το δυστύχημα
Σύμφωνα με το newsit, η 72χρονη στεκόταν έξω από το όχημα και καθοδηγούσε την 44χρονη κόρη της στους χειρισμούς παρκαρίσματος.
Κατά τη διάρκεια ελιγμών με την όπισθεν, και ενώ η πόρτα του αυτοκινήτου από την πλευρά του συνοδηγού ήταν ανοιχτή, το όχημα κινήθηκε ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να παρασύρει την ηλικιωμένη γυναίκα.
Η άτυχη μητέρα σφηνώθηκε ανάμεσα στο αυτοκίνητο και ένα δέντρο, τραυματίστηκε θανάσιμα και διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια η 44χρονη κόρη
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 44χρονης οδηγού με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
