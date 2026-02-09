Ένα αλλόκοτο και ανεξήγητο μυστήριο έχει θορυβήσει την αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας

Ανεξήγητα χτυπήματα σε πόρτες σπιτιών και καταστημάτων στο Ντούνεντιν της Νέας Ζηλανδίας, έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην αστυνομία, η οποία ερευνά αλλεπάλληλες καταγγελίες κατοίκων.

Ένα ασυνήθιστο μυστήριο καλείται να διαχειριστεί η αστυνομία σε κοινότητα της Νέας Ζηλανδίας, έπειτα από διαδοχικές αναφορές πολιτών για έναν άγνωστο «επισκέπτη» που εμφανιζόταν τη νύχτα, χτυπούσε πόρτες και παράθυρα και εξαφανιζόταν πριν προλάβει να εντοπιστεί.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα περιστατικά ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Ντούνεντιν. Μια γυναίκα που διέμενε σε μοτέλ της περιοχής κάλεσε την αστυνομία, αναφέροντας ότι άκουσε ξαφνικά έντονο χτύπημα στο παράθυρο του ισόγειου δωματίου της. Όταν κοίταξε έξω, διαπίστωσε την παρουσία ενός αγνώστου, σκυμμένου κοντά στο έδαφος.

Η γυναίκα αντέδρασε φωνάζοντας, γεγονός που φαίνεται πως τρόμαξε το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο απομακρύνθηκε από το σημείο άμεσα. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πραγματοποίησαν έρευνες στη γύρω περιοχή, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιον ύποπτο ή άλλα ίχνη.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, η αστυνομία του Ντούνεντιν δέχθηκε νέα κλήση από ιδιοκτήτη κατοικίας. Όπως κατήγγειλε, άκουσε χτυπήματα μέσα στο σπίτι του και, όταν κινήθηκε για να ελέγξει τι συνέβαινε, είδε δύο «σκιώδεις φιγούρες» να απομακρύνονται τρέχοντας από την ανοιχτή πίσω πόρτα. Και σε αυτή την περίπτωση, οι έρευνες που ακολούθησαν δεν απέδωσαν αποτελέσματα.

Η αλληλουχία των παράξενων περιστατικών συνεχίστηκε αργότερα το ίδιο βράδυ, όταν εργαζόμενος σε κατάστημα ηλεκτρονικών τσιγάρων επικοινώνησε με τις Αρχές. Σύμφωνα με την αναφορά, ακούστηκε απρόσμενο χτύπημα στην πόρτα του καταστήματος, ενώ ακολούθησε δυνατός κρότος τη στιγμή που ο υπάλληλος πήγε να ανοίξει. Ωστόσο, όταν βγήκε για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί, δεν υπήρχε κανείς.

Μετά και το τελευταίο αυτό περιστατικό, οι αναφορές σταμάτησαν, βάζοντας τέλος σε ένα ιδιότυπο «παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι» που κράτησε τις Αρχές σε επιφυλακή για αρκετές ώρες. Η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται πιθανότατα για φάρσες, ενδεχομένως από νεαρά άτομα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις για κάτι πιο σοβαρό ή επικίνδυνο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, αν και -προς το παρόν- το χαρακτηριζόμενο ως «φάντασμα που χτυπά πόρτες» φαίνεται να έχει εξαφανιστεί τόσο ξαφνικά όσο εμφανίστηκε.

