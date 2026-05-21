Ούτε για τη γη, ούτε για την υπερηφάνεια: Ο πραγματικός λόγος που η Κίνα θέλει την Ταϊβάν πάση θυσία (vid)

Η παγκόσμια τεχνολογία εξαρτάται απόλυτα από την Ταϊβάν, καθώς το νησί παράγει το 90% των προηγμένων τσιπ, δημιουργώντας ένα κρίσιμο γεωπολιτικό θρίλερ.

Ολόκληρος ο κόσμος βαδίζει σήμερα πάνω σε ένα ατσάλινο καλώδιο που έχει πάχος μόλις τρία νανόμετρα. Κάθε φορά που ξεκλειδώνεις το τηλέφωνο, ανάβεις το αυτοκίνητο ή χρησιμοποιείς τεχνητή νοημοσύνη, εξαρτάσαι από μια γεωπολιτική καραμπόλα που συμβαίνει στην Ταϊβάν.

Σχεδόν όλα τα προηγμένα τσιπ του πλανήτη βγαίνουν από εκεί, μετατρέποντας το νησί σε στρατηγικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας.

Η ακρίβεια της κατασκευής και ο ρόλος της TSMC στην παγκόσμια τεχνολογική αγορά

Η κατασκευή τσιπ τελευταίας γενιάς απαιτεί δεκαετίες εμπειρίας και ακρίβεια που αγγίζει τα όρια του παραλόγου, αφού ένας απλός κόκκος σκόνης μπορεί να καταστρέψει μια ολόκληρη παραγωγή. Το 1987, ο Morris Chang ίδρυσε την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, η οποία προσφέρθηκε ως ουδέτερος κατασκευαστής για όλο τον κόσμο. Σήμερα, κολοσσοί όπως η Apple, η Nvidia και η AMD σχεδιάζουν τους επεξεργαστές τους, αλλά η TSMC είναι αυτή που τους κατασκευάζει.

Το αποτέλεσμα είναι ότι περισσότερο από το 90% των πιο προηγμένων τσιπ στον κόσμο παράγεται στην Ταϊβάν. Αυτή η συγκέντρωση έχει δημιουργήσει ένα παράδοξο, καθώς ο πλανήτης εξαρτάται από ένα από τα πιο ευαίσθητα γεωπολιτικά σημεία. Το Πεκίνο βλέπει το νησί ως δικό του έδαφος και ως κομμάτι στρατηγικής σημασίας που θέλει να προσαρτήσει, ειδικά εφόσον η Κίνα δεν έχει καταφέρει να κατασκευάσει προηγμένα τσιπ στο ίδιο επίπεδο.

Οι προσπάθειες για εναλλακτικές λύσεις που όμως απέτυχαν

Στην Ουάσινγκτον, τις Βρυξέλλες και το Τόκιο έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα: το να εξαρτάσαι μόνο από την Ταϊβάν είναι ριψοκίνδυνο. Οι ΗΠΑ ενέκριναν το 2022 τον νόμο CHIPS Act για να ανακτήσουν την κατασκευή ημιαγωγών, όμως τα έργα στην Αριζόνα αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις λόγω έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και πολιτισμικής σύγκρουσης με τους Ταϊβανέζους μηχανικούς.

Η Ευρώπη προσπαθεί να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο με επενδύσεις δισεκατομμυρίων, αλλά βασικά έργα καθυστερούν παγιδευμένα στη γραφειοκρατία και το κόστος ενέργειας. Η Ιαπωνία, από την πλευρά της, προσέλκυσε την TSMC για τη δημιουργία εργοστασίων, όμως αυτά παράγουν τσιπ προηγούμενων γενεών για την αυτοκινητοβιομηχανία και όχι την κορυφαία γκάμα των 3 νανομέτρων.

Το πρόβλημα της τεχνογνωσίας και η «ασπίδα πυριτίου»

Η κατασκευή προηγμένων τσιπ απαιτεί ένα επίπεδο εξειδίκευσης που δεν μαθαίνεται σε κανένα πανεπιστήμιο, αλλά διαμορφώνεται για χρόνια μέσα στα ίδια τα εργοστάσια. Έτσι, ο κόσμος προσπαθεί να σταματήσει να εξαρτάται από την Ταϊβάν, αλλά δεν μπορεί να το κάνει βραχυπρόθεσμα.

Αν η δραστηριότητα στην Ταϊβάν διακοπτόταν από μια σύγκρουση, ο αντίκτυπος θα ήταν άμεσος και η τεχνολογική παραγωγή θα επιβραδυνόταν δραματικά. Παραδόξως, αυτή η ίδια η ευθραυστότητα αποτελεί την καλύτερη άμυνα του νησιού, γνωστή και ως «ασπίδα πυριτίου», καθώς κανείς δεν μπορεί να αντέξει μια ανοιχτή σύγκρουση με παγκόσμιο οικονομικό κόστος.

