Το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς οχημάτων: 14 καταστρώματα και χωρητικότητα πάνω από 10.000 θέσεις (vid)

Το Glovis Leader, το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς οχημάτων παγκοσμίως, διαθέτει 14 καταστρώματα και μπορεί να μεταφέρει έως και 10.800 αυτοκίνητα και φορτηγά.

Η Guangzhou Shipyard International ολοκλήρωσε πρόσφατα τις εργασίες για το μεγαλύτερο θαλάσσιο σκάφος μεταφοράς οχημάτων στον κόσμο, έναν μεταλλικό γίγαντα μήκους 230 μέτρων και πλάτους 40 μέτρων, ικανό να μεταφέρει ένα ευρύ φάσμα οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών οχημάτων, οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο και βαρέων φορτηγών.

Η κατασκευή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου

Περιγραφόμενο ως Pure Car and Truck Carrier, το νέο Glovis Leader είχε παραγγελθεί από τη νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία Hyundai και ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα από την Guangzhou Shipyard International Company Limited υπό την China State Shipbuilding Corporation (CSSC), μαζί με την China Shipbuilding Trading Co. Ltd.

Το νέο Glovis Leader έχει μήκος 230 μέτρα και πλάτος 40 μέτρα, με σχεδιαστικό βύθισμα 10,5 μέτρων και ταχύτητα κρουαζιέρας 19 κόμβων. Διαθέτει 14 ειδικά καταστρώματα οχημάτων ικανά να φιλοξενήσουν έως και 10.800 οχήματα, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο PCTC που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του βελτιστοποιημένου σχεδιασμού του κύτους και συστημάτων ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας.

Διαθέτει σύστημα διπλού καυσίμου που χρησιμοποιεί υγροποιημένο φυσικό αέριο και συμβατικό καύσιμο, πληρώντας τα πρότυπα εκπομπών Tier III του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού μέσω της σημαντικής μείωσης των εκπομπών οξειδίων του αζώτου σε σύγκριση με τα συμβατικά πλοία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το Glovis Leader θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για την παγκόσμια θαλάσσια μεταφορά αυτοκινήτων, αλλά τονίζει επίσης την ταχεία ανάπτυξη της Κίνας στη ναυπήγηση υψηλής τεχνολογίας και την αυξανόμενη κυριαρχία της σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα.

