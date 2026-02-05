«Black Pearl»: Οι μαύρες φράουλες της Κίνας που κοστίζουν έως 45 δολάρια το κιλό (vid)

Μία σπάνια, σκούρα μοβ πoικιλία φράουλας προκαλεί φρενίτιδα στην Κίνα, με τιμές-ρεκόρ και τεράστια ζήτηση, παρά τη δύσκολη και περιορισμένη παραγωγή.

Μετά τις διάσημες ιαπωνικές, λευκές και premium φράουλες, μία νέα ποικιλία απ' την Κίνα αυτή τη φορά, τραβάει τα φώτα της διασημότητας. Οι λεγόμενες και «Black Pearl» έχουν βαθύ μοβ χρώμα, σχεδόν μαύρο και αποτελούν το νέο γαστρονομικό trend της χώρας.

Στα κινέζικα social media κυκλοφορεί η τιμή τους και πραγματικά σε αφήνει με το στόμα ανοικτό. Το κόστος μπορεί να φτάσει έως και τα 45 δολάρια ανά pound (περίπου μισό κιλό), ενώ μεμονωμένα φρούτα πωλούνται ακόμη και προς 6 δολάρια το ένα.

Ο λόγος που οι «Black Pearl» είναι τόσο ακριβές

Παραγωγοί σε περιοχές, όπως το Χανγκζού και το Τσινγκντάο, αναφέρουν πως η συγκεκριμένη ποικιλία είναι πιο απαιτητική στην καλλιέργεια και δίνει σημαντικά χαμηλότερη απόδοση απ' τις συμβατικές φράουλες.

Η περιορισμένη της παραγωγή, σε συνδυασμό με την έντονη προβολή της στο διαδίκτυο, έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί καλλιεργητές εμφανίζονται επιφυλακτικοί στο να στραφούν μαζικά σε αυτό το είδος, εκτιμώντας πως το ρίσκο και το κόστος ίσως δεν αντισταθμίζονται πάντα απ' το κέρδος.

Από που προέρχεται το σκούρο χρώμα;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το πολύ σκούρο χρώμα των «Black Pearl» οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητα σε ανθοκυανίνες, φυσικές χρωστικές ουσίες με αντιοξειδωτική δράση.

Οι ανθοκυανίνες βρίσκονται επίσης σε άλλα σκούρα φρούτα και λαχανικά, όπως τα μύρτιλα και το μωβ λάχανο. Εκτός απ' το χρώμα, συνδέονται συχνά και με πιο έντονη, γλυκιά γεύση, στοιχείο που, σύμφωνα με όσους τις δοκίμασαν, χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη ποικιλία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ