Οι ΗΠΑ θα ρίξουν 6.000 κορμούς με ελικόπτερα σε όλη τη χώρα σε μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση

Περισσότεροι από 6.000 κορμοί θα τοποθετηθούν σε απομονωμένα ρεύματα της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ, σε μήκος 38 χλμ, στο πλαίσιο μεγάλου προγράμματος αποκατάστασης ποτάμιων οικοσυστημάτων και ενίσχυσης της άγριας ζωής.

Οι ΗΠΑ προχωρούν στην τοποθέτηση περισσότερων από 6.000 κορμών δέντρων σε δυσπρόσιτα ρέματα στο κέντρο της πολιτείας της Ουάσινγκτον και σε γειτονικές περιοχές. Οι κορμοί κατανέμονται στρατηγικά κατά μήκος 38 χιλιομέτρων ποταμών και υδάτινων δρόμων, πολλές απ' τις οποίες δεν είναι προσβάσιμες από ξηράς.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος ενός οργανωμένου προγράμματος αποκατάστασης των ποταμών, με στόχο την επαναφορά της φυσικής και δομικής πολυπλοκότητας των υδάτινων καναλιών.

Η παλιά αντίληψη που κόντεψε να... καταστρέψει τα οικοσυστήματα

Κατά τον 20ό αιώνα επικρατούσε η άποψη πως οι κορμοί μέσα στα ποτάμια έπρεπε να απομακρύνονται, επειδή ένα «καθαρό» κανάλι θα διευκόλυνε τη ροή του νερού και τη μετακίνηση των ψαριών.

Στην πράξη, όμως, αποδείχθηκε το αντίθετο. Το φυσικό περιβάλλον «φτώχυνε», η θερμοκρασία του νερού αυξήθηκε, οι βαθιές λίμνες και δίνες εξαφανίστηκαν και οι πληθυσμοί σολομού μειώθηκαν αισθητά.

Η έγκαιρη παρέμβαση των ΗΠΑ

Για τους παραπάνω λόγους, αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ ειδικός σχεδιασμός που έχει ως στόχο την επανενεργοποίση των φυσικών διεργασιών. Η μέθοδος βασίζεται στην τοποθέτηση δέντρων και μεγάλων κορμών από ελικόπτερα σε καίρια σημεία, ώστε να δημιουργούνται βαθύτερες λεκάνες, να διευρύνεται το κανάλι, να μειώνεται η θερμοκρασία του νερού το καλοκαίρι και να σχηματίζονται καταφύγια για ασπόνδυλους οργανισμούς που αποτελούν τροφή για άλλα είδη.

Αυτές οι παρεμβάσεις εφαρμόζονται κυρίως σε ποτάμια που έχουν αλλοιωθεί έντονα από ανθρώπινες δραστηριότητες και για δεκαετίες θεωρούνταν «υπερβολικά καθαρισμένα».

Σε τι βοηθάει η παρουσία του βυθισμένου ξύλο στη βιοποικιλότητα;

Οι κορμοί των ξύλων μέσα στα ποτάμια βοηθάνε στη δημιουργία καταφυγίων, στη συγκράτηση ιζημάτων και στην ανακατανομή της ενέργειας της ροής. Η πρακτική αυτή βασίζεται σε επιστημονικές μελέτες, που δείχνουν ότι το βυθισμένο ξύλο αποτελεί βασικό στοιχείο για υγιή υδάτινα οικοσυστήματα.

Χάρη σε αυτές τις παρεμβάσεις, τόσο τα υδρόβια έντομα όσο και τα μεγαλύτερα είδη, όπως πουλιά και ψάρια, μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους σε οικοσυστήματα που παλιότερα χαρακτηρίζονταν λανθασμένα ως «ακατάστατα»..

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ