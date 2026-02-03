Τα 10 πιο παράξενα αντικείμενα που η TSA επιτρέπει να περάσουν από τον έλεγχο ασφαλείας στα αεροδρόμια!

Από κέρατα και φούρνους μικροκυμάτων μέχρι φωτόσπαθα και ζωντανούς αστακούς. Αυτά είναι τα 10 πιο περίεργα αντικείμενα που η Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών επιτρέπει στο αεροδρόμιο.

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι έγγραφα, ρούχα και βασικά καλλυντικά περνούν κανονικά από τον έλεγχο ασφαλείας. Υπάρχει όμως μια κατηγορία αντικειμένων που, αν και ακούγονται αλλόκοτα για πτήση, επιτρέπονται κανονικά από την αμερικανική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA), υπό όρους.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο παράξενα πράγματα που μπορούν, τουλάχιστον τυπικά, να περάσουν από τον έλεγχο ασφαλείας σε αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Τα 10 πιο περίεργα αντικείμενα που η TSA επιτρέπει να περάσετε από τον έλεγχο ασφαλείας

Κέρατα ζώων

Η TSA επιτρέπει τη μεταφορά κεράτων τόσο σε χειραποσκευή όσο και σε παραδοτέες αποσκευές. Η βασική προϋπόθεση είναι το μέγεθος, καθώς πρέπει να χωρούν στους αποθηκευτικούς χώρους της καμπίνας και να έχει εγκρίνει τη μεταφορά τους και η αεροπορική εταιρεία.

Συσκευές αποτρίχωσης με λέιζερ

Οι φορητές συσκευές laser hair remover επιτρέπονται κανονικά. Μπορούν να μπουν είτε σε χειραποσκευή είτε σε βαλίτσα, εφόσον πληρούν τους κανόνες για τις μπαταρίες.

Φωτόσπαθα (παιχνιδιού)

Οι λάτρεις του Star Wars μπορούν να ταξιδέψουν με το φωτόσπαθό τους, αρκεί να μην είναι αληθινό. Η TSA αναφέρει χαριτολογώντας ότι «η τεχνολογία για αληθινό φωτόσπαθο δεν υπάρχει ακόμη», αλλά τα παιχνίδια επιτρέπονται.

Ζωντανά κοράλλια, ψάρια και αστακοί

Ναι, επιτρέπονται, αλλά με έλεγχο. Τα ψάρια με τα κοράλλια σε νερό και διαφανές δοχείο, ενώ οι αστακοί σε καθαρό, πλαστικό, στεγανό δοχείο. Η τελική έγκριση δίνεται από τον υπεύθυνο ελέγχου.

Φούρνος μικροκυμάτων

Οικιακές συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων μπορούν να περάσουν από τον έλεγχο ασφαλείας. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες καλούνται να επιβεβαιώνουν εκ των προτέρων με την αεροπορική εταιρεία ότι γίνονται δεκτές λόγω όγκου.

Μηχανές τατουάζ

Τα tattoo guns (όπως τα λέμε και στο χωριό μου) επιτρέπονται, αλλά ισχύουν - και εδώ - ειδικοί κανόνες, κυρίως για τις μπαταρίες λιθίου. Συνήθως προτιμάται η μεταφορά τους στη χειραποσκευή.

Παιχνιδιάρικα όπλα και απομιμήσεις

Ορισμένα παιχνίδια τύπου νεροπίστολα ή παιδικά όπλα επιτρέπονται, κυρίως σε παραδοτέες αποσκευές. Αν όμως μοιάζουν ρεαλιστικά με πραγματικά όπλα ή εκρηκτικούς μηχανισμούς, απαγορεύονται.

Σπιρούνια καουμπόη

Τα καουμπόικα σπιρούνια μπορούν να μεταφερθούν, ακόμη και φορεμένα, αν και σπάνια θεωρούνται… άνετη ταξιδιωτική επιλογή.

Μπαλόνια

Επιτρέπεται να περάσουν από τον έλεγχο, αλλά δεν πρέπει να είναι φουσκωμένα. Αν είναι, ενδέχεται να ζητηθεί να ξεφουσκωθούν επιτόπου.

Αλεξίσφαιρα γιλέκα

Ο εξοπλισμός θωράκισης σώματος επιτρέπεται γενικά τόσο σε χειραποσκευή όσο και σε βαλίτσα. Ωστόσο, η TSA ξεκαθαρίζει ότι ο τελικός λόγος ανήκει πάντα στον υπάλληλο ελέγχου.

