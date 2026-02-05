Η μεγαλύτερη χαρτογράφηση γαλαξιών αποκαλύπτει ότι το Σύμπαν δεν είναι τόσο «συμπαγές» όσο νομίζουμε

Η Έρευνα Σκοτεινής Ενέργειας παρουσίασε τον πιο λεπτομερή χάρτη του Σύμπαντος μέχρι σήμερα, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η τυπική κοσμολογική θεωρία έχει κενά.

Οι αστρονόμοι παρουσίασαν τον πιο εκτενή και λεπτομερή χάρτη του Σύμπαντος που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, καταλήγοντας σε ένα συμπέρασμα που ενισχύει ένα από τα μεγαλύτερα ανοιχτά ερωτήματα της σύγχρονης κοσμολογίας: η ύλη στο Σύμπαν είναι τόσο συμπαγής όσο προβλέπει η θεωρία;

Τα αποτελέσματα προέρχονται από την εξαετή ανάλυση της Έρευνας Σκοτεινής Ενέργειας (Dark Energy Survey - DES), η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2013 και 2019. Στο διάστημα αυτό, οι επιστήμονες χαρτογράφησαν επανειλημμένα ένα μεγάλο τμήμα του νότιου ουρανού, καταγράφοντας τις θέσεις, τα χρώματα και τα σχήματα περίπου 150 εκατομμυρίων γαλαξιών.

Χρησιμοποιώντας τηλεσκόπιο στο Διαμερικανικό Αστεροσκοπείο Cerro Tololo στη Χιλή, η ερευνητική ομάδα μελέτησε επίσης περισσότερες από 1.500 εκρήξεις σουπερνόβα τύπου Ia, οι οποίες λειτουργούν ως «κοσμικά ορόσημα» για την παρακολούθηση της διαστολής του Σύμπαντος στο πέρασμα του χρόνου.

Η ανάλυση βασίστηκε σε τέσσερις ανεξάρτητες μεθόδους: τη φωτεινότητα των σουπερνόβα, τη χωρική κατανομή των γαλαξιών, τα απομεινάρια των αρχέγονων κυμάτων πίεσης από τα πρώτα στάδια του Σύμπαντος και τη παραμόρφωση εικόνων γαλαξιών, λόγω της αόρατης σκοτεινής ύλης.

Ο συνδυασμός αυτών των δεδομένων επιβεβαιώνει προηγούμενες μετρήσεις της DES και δείχνει ότι η βαρύτητα δεν έχει οδηγήσει στη δημιουργία τόσο πυκνών κοσμικών δομών, όσο θα ανέμενε κανείς με βάση τις παρατηρήσεις του πρώιμου Σύμπαντος.

Η απόκλιση αυτή, γνωστή ως «κοσμολογική ένταση», συνεχίζει να προκαλεί προβληματισμό στους επιστήμονες και υποδηλώνει ότι η κατανόησή μας για τη φύση του Σύμπαντος ίσως χρειάζεται αναθεώρηση.

