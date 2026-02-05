Κίνα: Αγόρι σφήνωσε λουκέτο στη μύτη του και χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστών για την αφαίρεση (vid)

Viral έγιναν οι φωτογραφίες μικρού αγοριού στην Κίνα που έβαλε λουκέτο με συνδυασμό στη μύτη του και δεν μπορούσε να το αφαιρέσει, με την Πυροσβεστική να αναλαμβάνει τελικά την επιχείρηση.

Ένα άτακτο αγόρι απ' την Κίνα απέκτησε απρόσμενα φήμη στο διαδίκτυο, όταν οι φωτογραφίες του με ένα μικρό λουκέτο με συνδυασμό σφηνωμένο στη μύτη του δημοσιεύθηκαν.

Τα παιδιά συχνά βάζουν μικροαντικείμενα στη μύτη τους, όπως τουβλάκια, χάντρες ή καπάκια από στυλό, όμως οι διασώστες δήλωσαν ότι δεν είχαν ξαναδεί ποτέ παρόμοια περίπτωση με.... κανονικό λουκέτο.

Πιθανό παιχνίδι που… πήγε στραβά η πιο πιθανή εξήγηση

Δεν έχει διευκρινιστεί πώς ακριβώς το παιδί κατάφερε να περάσει το λουκέτο στο ρινικό διάφραγμα. Εκτιμάται ότι έπαιζε με αυτό και το δοκίμασε από περιέργεια, με αποτέλεσμα να σφηνώσει και να μην μπορεί να το αφαιρέσει.

Όταν οι προσπάθειες στο σπίτι απέτυχαν και η αφαίρεση προκαλούσε έντονο πόνο, οι γονείς αποφάσισαν να ζητήσουν βοήθεια από τις τοπικές αρχές.

Επιχείρηση αφαίρεσης από την Πυροσβεστική!

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο εξέτασαν προσεκτικά την κατάσταση και έκριναν ότι το τράβηγμα ή η άσκηση πίεσης θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και διάτρηση του ρινικού διαφράγματος.

Έτσι, επέλεξαν να κόψουν προσεκτικά το λουκέτο με ειδικό ψαλίδι/κόφτη μετάλλου. Σύμφωνα με τις αναφορές, το παιδί παρέμεινε ψύχραιμο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναβάλει αντικείμενα στη μύτη του.

