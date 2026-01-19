Έβαλε ζωντανή βδέλλα στην ουροδόχο κύστη του για «παραδοσιακή θεραπεία»: Κατέληξε στο χειρουργείο με φρικτούς πόνους

23χρονος κινέζος οδηγήθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο όταν εισήγαγε ζωντανή βδέλλα μέσω της ουρήθρας, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή του.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό κατέγραψαν γιατροί στην πόλη Ζενγκζού, στην Κίνα, όταν ένας 23χρονος άνδρας χρειάστηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ζωντανής βδέλλας από την ουροδόχο κύστη του. Ο νεαρός φέρεται να πείστηκε από «παραδοσιακή θεραπεία» που βρήκε στο διαδίκτυο και να αποφάσισε να τη δοκιμάσει μόνος του.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο Ζενγκ αναζητούσε μια μέθοδο με «θαυματουργά αποτελέσματα» και αφού εντόπισε τις σχετικές οδηγίες online αγόρασε μια ζωντανή βδέλλα μήκους περίπου πέντε εκατοστών.

Η εισαγωγή μέσω της ουρήθρας και οι σοβαρές επιπλοκές

Ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες που βρήκε στο διαδίκτυο, ο νεαρός εισήγαγε τη βδέλλα μέσω της ουρήθρας, με αποτέλεσμα να προκληθεί άμεση απόφραξη και αφόρητος πόνος, ενώ αδυνατούσε πλέον να ουρήσει. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί.

Η βδέλλα δεν παρέμεινε στην ουρήθρα, αλλά σύρθηκε προς την ουροδόχο κύστη, όπου προσκολλήθηκε στα τοιχώματά της και άρχισε να απελευθερώνει αντιπηκτικές ουσίες, μια φυσική άμυνα του παρασίτου που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγία.

Οι γιατροί δεν τον πίστευαν: Χειρουργείο του έσωσε τη ζωή

Οι πόνοι έγιναν τόσο έντονοι, ώστε ο Ζενγκ αναγκάστηκε να μεταφερθεί στα επείγοντα τοπικού νοσοκομείου. Οι γιατροί αρχικά δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν την εξήγησή του, όμως υπερηχογράφημα επιβεβαίωσε την παρουσία της βδέλλας στην ουροδόχο κύστη.

Αμέσως οργανώθηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Ομάδα ουρολόγων, υπό τον αναπληρωτή διευθυντή της κλινικής, πραγματοποίησε διαουρηθρική αφαίρεση ξένου σώματος από την κύστη, καταφέρνοντας να απομακρύνει με επιτυχία το παράσιτο.

Μετά το χειρουργείο, ο νεαρός μπόρεσε να ουρήσει κανονικά και οι πόνοι υποχώρησαν.

Οι γιατροί χρησιμοποιούν πλέον το περιστατικό ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των κινδύνων που κρύβουν οι ατεκμηρίωτες «παραδοσιακές θεραπείες». Όπως προειδοποίησε ο Dr. Σαν Ζονγκτζιέ, διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ζενγκζού, τέτοιες επεμβάσεις ενδέχεται να προκαλέσουν μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως πόνο, δυσλειτουργία του ουροποιητικού, υποτροπιάζουσες λοιμώξεις και στένωση της ουρήθρας.

