Η Κίνα έχτισε σιδηροδρομικό σταθμό σε 9 ώρες με 1.500 εργάτες και στρατιωτικό συντονισμό

Η Κίνα ολοκλήρωσε την ανακαίνιση και σύνδεση σιδηροδρομικού σταθμού σε μόλις 9 ώρες, κινητοποιώντας 1.500 εργάτες, 23 εκσκαφείς και απόλυτο επιχειρησιακό συντονισμό.

Σε χρόνο που θυμίζει περισσότερο στρατιωτική άσκηση παρά έργο υποδομών, η Κίνα ολοκλήρωσε την ανακαίνιση και τη σύνδεση σιδηροδρομικού σταθμού μέσα σε μόλις εννέα ώρες. Η επιχείρηση βασίστηκε σε αυστηρό σχεδιασμό, μαζική κινητοποίηση προσωπικού και απόλυτο συγχρονισμό των συνεργείων.

Το έργο πραγματοποιήθηκε στη νότια πόλη Λονγκγιάν και αφορούσε τον σιδηροδρομικό σταθμό Nanlong. Στόχος ήταν η ενοποίηση των γραμμών Ganlong, Ganruilong και Zhanglong με τη νέα γραμμή Nanlong, χωρίς να διακοπεί για μεγάλο διάστημα η λειτουργία του δικτύου.

Για την υλοποίηση της επιχείρησης κινητοποιήθηκαν περίπου 1.500 εργαζόμενοι, επτά ειδικά τρένα έργου και 23 εκσκαφείς, οι οποίοι εργάστηκαν ταυτόχρονα βάσει ενός λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος. Την εξέλιξη των εργασιών παρακολούθησαν drones, που κατέγραψαν εικόνες δεκάδων συνεργείων να κινούνται με ακρίβεια σε προκαθορισμένες ζώνες.

Σύμφωνα με τους μηχανικούς του έργου, η επιτυχία στηρίχθηκε στον σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων. Ορισμένες ομάδες ανέλαβαν την επαναδιαμόρφωση του εδάφους, άλλες τη σκυροδέτηση και την τοποθέτηση των γραμμών, ενώ παράλληλα συνεργεία εγκαθιστούσαν τα συστήματα σηματοδότησης, ελέγχου και παρακολούθησης της κυκλοφορίας.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι διαδικασίες που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούσαν εβδομάδες ή και μήνες, ολοκληρώθηκαν μέσα σε μία νύχτα, χάρη στον συνδυασμό τεχνογνωσίας και επιχειρησιακής πειθαρχίας. Η αναβάθμιση εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας μήκους 246 χιλιομέτρων.

Το νέο τμήμα του δικτύου έχει σχεδιαστεί για ταχύτητες έως 200 χιλιόμετρα την ώρα και αναμένεται να μειώσει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης μεταξύ της νοτιοανατολικής και της κεντρικής Κίνας, ενισχύοντας τόσο τις επιβατικές μεταφορές όσο και τη διακίνηση εμπορευμάτων σε μια στρατηγικής σημασίας περιοχή της χώρας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ