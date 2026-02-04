Απελπισμένη μητέρα έστειλε τον 13χρονο γιο της να κολυμπήσει 4 ώρες για να σωθεί η οικογένειά τους (vid)

Πώς μια απελπισμένη μητέρα αναγκάστηκε να πάρει την δύσκολη απόφαση να στείλει τον 13χρονο γιο της, να κολυμπήσει σε θαλασσοταραχή για να σώσει την οικογένειά τους.

Μια μητέρα περιέγραψε την στιγμή που έστειλε τον 13χρονο γιο της να κολυμπήσει σε φουρτουνιασμένη θάλασσα τέσσερα χιλιόμετρα μέχρι την ακτή, αφού η οικογένειά της είχε εγκλωβιστεί ανοικτά της Αυστραλίας.

Η 47χρονη Joanne Appelbee και τα τρία παιδιά της βρέθηκαν 14 χιλιόμετρα από την ακτή στο Quindalup, όταν οι ισχυροί άνεμοι ώθησαν τα καγιάκ και τις σανίδες τους μακριά στα βαθιά την περασμένη Παρασκευή (1/2).

Ο 13χρονος έσωσε την οικογένειά του

Ο 13χρονος γιος της, Austin, πήδηξε από το καγιάκ του και κολύμπησε προς την ακτή, καλύπτοντας τα πρώτα δύο χιλιόμετρα με το σωσίβιό του πριν το αφήσει για την τελική απόσταση. Τελικά, αφού βγήκε από το νερό, οι λεπτομερείς περιγραφές που έδωσε για τα καγιάκ και τις σανίδες βοήθησαν τους διασώστες να εντοπίσουν την εγκλωβισμένη οικογένειά του σε λιγότερο από μία ώρα.

«Μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρω ήταν να πω στον Austin: προσπάθησε να φτάσεις στην ακτή και να ζητήσεις βοήθεια», δήλωσε η κα Appelbee στην WA Today. «Η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει πολύ σοβαρή, πολύ γρήγορα. Έβλεπα τον κίνδυνο, να μας παρασύρει το ρεύμα λίγο παραπάνω και ενώ τα κύματα συνέχιζαν να έρχονται και να δυναμώνουν».

Αφού τελικά έφτασε στην παραλία, ο Austin έπρεπε να τρέξει 2 χιλιόμετρα για να βρει ένα τηλέφωνο και να καλέσει τις τοπικές αρχές. Η WA Water Police, εθελοντές τοπικής θαλάσσιας διάσωσης και ένα ελικόπτερο διάσωσης κινητοποιήθηκαν αμέσως.

Η συγκλονιστική περιγραφή του 13χρονου

Η 47χρονη, ο 12χρονος γιος της και η 8χρονη κόρη της βρέθηκαν μέσα σε μία ώρα και ρυμουλκήθηκαν στην ακτή από ένα σκάφος διάσωσης. Η εξουθενωμένη μητέρα περιέγραψε τον φόβο που ένιωθε στην ιδέα ότι κανείς ίσως δεν θα ερχόταν να τη σώσει μαζί με τα παιδιά της. «Ήταν αρκετά τρομακτικό. Έχασα τα γυαλιά μου, οπότε σίγουρα δεν έβλεπα καλά, αλλά ήξερα ότι ήμασταν εξαιρετικά μακριά», είπε.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη λέξη για να περιγράψω τον Austin, παρά μόνο υπερήφανεια… Δεν έχω λόγια για τις προσπάθειές του», πρόσθεσε. «Αλλά ταυτόχρονα, ήξερα ότι μπορούσε να τα καταφέρει».

Ο Austin είπε στους δημοσιογράφους ότι επαναλάμβανε στον εαυτό του «συνέχισε να κολυμπάς, συνέχισε να κολυμπάς» κατά τη διάρκεια των ωρών προσπαθειών του για να ζητήσει βοήθεια. «Απλώς έλεγα στον εαυτό μου… "όχι σήμερα, όχι σήμερα". Έκανα ελεύθερο, ύπτιο. Όταν έφτασαν στην παραλία, κατέρρευσα», είπε ο Austin στο Sky News την Τρίτη. «Και μετά από αυτό, έπρεπε να τρέξω 2 χιλιόμετρα για να φτάσω στο τηλέφωνο».

Η οικογένεια εξετάστηκε από διασώστες και μεταφέρθηκε στο Busselton Health Campus. Πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

