Γιατί η Coca-Cola σε γυάλινο μπουκάλι έχει καλύτερη γεύση απ' ότι σε πλαστικό ή κουτάκι;

Δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι η Coca-Cola σε γυάλινο μπουκάλι είναι πιο απολαυστική από την ίδια έκδοση σε κουτάκι ή πλαστικό. Το θέμα συζητείται εδώ και χρόνια σε φόρουμ και social media, με πολλούς να λένε ότι «απλώς δεν είναι το ίδιο».

Ορισμένοι αποδίδουν τη διαφορά στο είδος της ζάχαρης, άλλοι όμως επιμένουν ότι κάτι αλλάζει στη συνολική εμπειρία κατανάλωσης.

Το γυαλί δεν επηρεάζει το περιεχόμενο της Coca-Cola: Το ανθρακικό παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο

Σύμφωνα με ειδικούς στη συσκευασία ποτών, το γυαλί είναι χημικά αδρανές και μη πορώδες υλικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν αντιδρά με το ρόφημα και δεν απορροφά αρωματικές ενώσεις.

Έτσι, η γεύση διατηρείται πιο κοντά σε αυτή που είχε το προϊόν τη στιγμή της εμφιάλωσης. Αντίθετα, άλλα υλικά συσκευασίας μπορεί, έστω και ελάχιστα, να επιτρέπουν αλληλεπιδράσεις με το περιεχόμενο.

Τα αναψυκτικά βασίζονται στο διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα για τη χαρακτηριστική φρεσκάδα τους. Το πλαστικό, σε μικρό βαθμό, είναι διαπερατό από αέρια με την πάροδο του χρόνου. Το γυαλί όχι. Έτσι, το ανθρακικό τείνει να διατηρείται πιο σταθερό, κάτι που μπορεί να επηρεάσει αισθητά τόσο τη γεύση όσο και την αίσθηση στο στόμα.

Άλλοι παράγοντες που αλλοιώνουν τη γεύση: Σχήμα μπουκαλιού, αρώματα και θερμοκρασία

Η μορφή της συσκευασίας επηρεάζει επίσης την εμπειρία. Ο στενός λαιμός του γυάλινου μπουκαλιού συγκεντρώνει τα αρώματα και επιβραδύνει τη ροή του υγρού στο στόμα. Αντίθετα, το άνοιγμα ενός κουτιού είναι πιο φαρδύ, αλλάζοντας τον τρόπο που το ποτό έρχεται σε επαφή με τον ουρανίσκο και κατ' επέκταση την αντίληψη της γεύσης.

Το γυαλί είναι παχύτερο υλικό και συνήθως ψύχεται πιο ομοιόμορφα, ενώ διατηρεί το κρύο για περισσότερη ώρα εκτός ψυγείου. Η θερμοκρασία επηρεάζει έντονα το πώς αντιλαμβανόμαστε τις γεύσεις. Ένα πιο κρύο αναψυκτικό συχνά φαίνεται πιο «καθαρό» και δροσιστικό, κάτι που ενισχύει την εντύπωση ότι είναι και πιο νόστιμο.

