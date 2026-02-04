Έλληνας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή στην Γερμανία: Ήθελε να τον κατεβάσει επειδή δεν είχε εισιτήριο

Ελεγκτής τρένου στη Γερμανία υπέκυψε στα τραύματά του μετά από άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από έναν 26χρονο Έλληνα, σύμφωνα με την Bild.

Έχασε τη μάχη με τον θάνατο ένας 36χρονος ελεγκτής τρένου στη Γερμανία, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε από έναν 26χρονο Έλληνα επιβάτη.

Σύμφωνα με τη BILD, η βίαιη επίθεση σημειώθηκε λίγα λεπτά αφότου το περιφερειακό τρένο αναχώρησε από τον σταθμό του Λάντστούλ. Όλα άρχισαν όταν ο 36χρονος έκανε έλεγχο σε μια ομάδα τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20 έως 30 ετών. Από αυτή την ομάδα, ένας 26χρονος Έλληνας, ο οποίος δεν είχε εισιτήριο, αρχικά διαπληκτίστηκε μαζί του και στη συνέχεια του επιτέθηκε.

Τον σκότωσε με μπουνιές στο κεφάλι

Μάρτυρες του περιστατικού αναφέρουν ότι ο νεαρός έσπρωξε τον ελεγκτή και τον απείλησε. Όταν ο 36χρονος ζήτησε από τον επιβάτη να κατέβει από το τρένο, εκείνος άρχισε να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι και ο ελεγκτής κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία έφτασε περίπου δέκα λεπτά μετά το περιστατικό. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης του ελεγκτή. Δέκα λεπτά αργότερα, ο γιατρός των επειγόντων περιστατικών έφτασε στο τρένο και ανέλαβε την περίθαλψη. Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου.

Η τοποθέτηση της σιδηροδρομικής εταιρείας

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Deutsche Bahn ανέφερε για το περιστατικό: «Ο τραγικός θάνατος με αφήνει άφωνη και βαθιά λυπημένη. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια απευθύνονται στους συγγενείς του θύματος, στους φίλους και στους συναδέλφους του. Όλοι μας στη Deutsche Bahn καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη φρικτή έκρηξη βίας και τον εντελώς ανούσιο θάνατο του συναδέλφου.

Όλοι πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί τέτοιες εκρήξεις βίας συμβαίνουν ξανά και ξανά. Εμείς, η πολιτική και η κοινωνία, οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για όλους τους σιδηροδρομικούς εργαζόμενους στη χώρα. Πενθούμε στους σιδηροδρόμους».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαιώνει στη BILD: «Ο ύποπτος είναι 26χρονος Έλληνας πολίτης χωρίς κατοικία στη Γερμανία. Οδηγήθηκε χθες ενώπιον ανακριτή, ο οποίος εξέδωσε ένταλμα κράτησης».

