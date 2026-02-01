Moltbot: Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν απαντά απλώς, αλλά αναλαμβάνει δράση

Το Moltbot είναι ένας ανοιχτού κώδικα πράκτορας Τεχνητής Νοημοσύνης που εγκαθιστά λογισμικό, κάνει κλήσεις και διαχειρίζεται την ψηφιακή ζωή του χρήστη, αλλάζοντας όσα ξέραμε για τους ψηφιακούς βοηθούς.

Τι συμβαίνει όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν περιορίζεται πλέον στη συνομιλία, αλλά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, εγκαθιστά λογισμικό, πραγματοποιεί κλήσεις και διαχειρίζεται την ψηφιακή καθημερινότητα του χρήστη; Η απάντηση ακούει στο όνομα Moltbot, ενός ανοιχτού κώδικα πράκτορα ΤΝ που τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει αίσθηση διεθνώς.

Αρχικά γνωστό ως Clawdbot, το Moltbot έγινε γρήγορα viral, με χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα να το περιγράφουν ως «Τεχνητή Νοημοσύνη με χέρια», καθώς δεν περιορίζεται σε υποδείξεις, αλλά εκτελεί στην πράξη τις εντολές που λαμβάνει. Σε αντίθεση με τους κλασικούς ψηφιακούς βοηθούς, το Moltbot αλληλεπιδρά άμεσα με αρχεία, εφαρμογές και υπηρεσίες, λειτουργώντας ως ένας πραγματικός ψηφιακός συνεργάτης.

Το λογισμικό είναι δωρεάν και εγκαθίσταται τοπικά στη συσκευή του χρήστη. Πολλοί επιλέγουν να το «τρέχουν» σε Mac mini, τα οποία παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο. Το χαρακτηριστικό λογότυπο του αστακού έχει τροφοδοτήσει δεκάδες memes, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη αισθητική που συνδυάζει τεχνολογία και χιούμορ.

Οι αρχικές ρυθμίσεις

Κατά την αρχική ρύθμιση, ο χρήστης επιλέγει όνομα, «προσωπικότητα» και ύφος επικοινωνίας για τον πράκτορα, καθώς και το μοντέλο ΤΝ που θα λειτουργεί ως εγκέφαλός του - από τον Claude της Anthropic έως το ChatGPT. Στη συνέχεια, το Moltbot μπορεί να συνδεθεί με εφαρμογές όπως το WhatsApp και το Telegram, μετατρέποντας την επικοινωνία μαζί του σε μια φυσική συνομιλία.

Στην πράξη, οι δυνατότητές του ξεπερνούν τις προσδοκίες. Από τη μεταγραφή φωνητικών μηνυμάτων και την εγκατάσταση εξειδικευμένου λογισμικού, μέχρι τη διαχείριση έργων, την αποστολή ενημερώσεων με ηχητικά μηνύματα και ακόμη και την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, το Moltbot αναλαμβάνει εργασίες από την αρχή έως το τέλος. Ο χρήστης παρεμβαίνει μόνο όταν απαιτούνται κωδικοί ή στοιχεία πληρωμής.

Παρότι συχνά περιγράφεται ως «έξυπνος βοηθός», το Moltbot δεν αποτελεί νέο μοντέλο ΤΝ. Πρόκειται για ένα πλαίσιο ανοιχτού κώδικα που δίνει σε υπάρχοντα μοντέλα τη δυνατότητα να «δρουν»: να εκτελούν εντολές, να χειρίζονται αρχεία, να θυμούνται προτιμήσεις και να προσαρμόζονται στις συνήθειες του χρήστη. Εκεί που τα chatbots εξηγούν τι πρέπει να γίνει, το Moltbot το κάνει.

Ο Peter Steinberger

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ο προγραμματιστής Peter Steinberger, ο οποίος εμπνεύστηκε την ιδέα από ένα απλό ερώτημα: γιατί να μην υπάρχει ένας πράκτορας που να συντονίζει όλους τους υπόλοιπους ψηφιακούς πράκτορες; Το αποτέλεσμα κέρδισε γρήγορα την τεχνολογική κοινότητα, με το project να συγκεντρώνει πάνω από 116.000 αστέρια στο GitHub.

Η αρχική ονομασία Clawdbot εγκαταλείφθηκε έπειτα από ανησυχίες της Anthropic για σύγχυση με το εμπορικό σήμα Claude. Η μετονομασία σε Moltbot δεν ήταν τυχαία: όπως οι αστακοί αλλάζουν κέλυφος για να μεγαλώσουν, έτσι και το project «αναγεννήθηκε», σηματοδοτώντας εξέλιξη και προσαρμογή.

Η συζήτηση γύρω από τους πράκτορες ΤΝ δεν είναι νέα. Στελέχη της τεχνολογίας έχουν προειδοποιήσει ότι τέτοιου είδους εργαλεία μπορούν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους υπολογιστές, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη καινοτομία των τελευταίων δεκαετιών. Ωστόσο, λίγες εφαρμογές έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να ενσωματωθούν τόσο άμεσα στην καθημερινή ροή εργασίας.

Δεν λείπουν, πάντως, και οι προβληματισμοί. Ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια επισημαίνουν ότι ένας πράκτορας με τόσο εκτεταμένες άδειες μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο, εάν δεν χρησιμοποιηθεί με προσοχή. Για να λειτουργήσει, χρειάζεται πρόσβαση σε αρχεία, διαπιστευτήρια και εξωτερικές υπηρεσίες, κάτι που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

Συστάσεις

Η σύσταση είναι σαφής: το Moltbot πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως ένας νέος συνεργάτης. Με περιορισμένες άδειες, ξεκάθαρους κανόνες και στενή επίβλεψη, μέχρι να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη. Παράλληλα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοια εργαλεία ενδέχεται να αξιοποιηθούν και για πιο εξελιγμένες μορφές απάτης.

Καθώς η εμπειρία με το Moltbot εξελίσσεται, ένα πράγμα γίνεται σαφές: η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά σε μια νέα φάση. Και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν περιορίζεται πλέον στο να απαντά - σηκώνει το τηλέφωνο και σε καλεί πρώτη...

