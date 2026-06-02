Έφτιαξε τηλεκατευθυνόμενο αεροπλάνο στις διαστάσεις αληθινού: Ζυγίζει 360 κιλά και απογειώνεται κανονικά (vid)

Το μεγαλύτερο τηλεκατευθυνόμενο Airbus A380 στον κόσμο ζυγίζει 340 κιλά, έχει άνοιγμα φτερών 9,75 μέτρα και μπορεί να πετάξει σαν κανονικό τζετ.

Ο γνωστός YouTuber και λάτρης του αερομοντελισμού Ramy RC παρουσίασε το πιο εντυπωσιακό δημιούργημά του μέχρι σήμερα, ένα τηλεκατευθυνόμενο μοντέλο του Airbus A380 υπό κλίμακα 1/8, το οποίο παρά το τεράστιο βάρος του καταφέρνει να πετάξει με επιτυχία.

Η άτρακτος του τεράστιου αεροσκάφους κόπηκε από ένα γιγαντιαίο κομμάτι αφρού και ενισχύθηκε με υαλοβάμβακα και πλέγμα άνθρακα. Οι τέσσερις κινητήρες των 250 χιλιοστών που βρίσκονται κάτω από τα φτερά είναι ικανοί να σηκώσουν αυτόν τον «βροντόσαυρο» από το έδαφος, παρά το βάρος του που αγγίζει τα 362 κιλά.

Το μεγάλο πρόβλημα στην κατασκευή του

Σε μια σειρά βίντεο που καταγράφουν την κατασκευή του μεγαλύτερου RC A380 στον κόσμο, ο Ramy RC αποκάλυψε ότι το συνεχώς αυξανόμενο βάρος του αεροσκάφους αποτελούσε πάντα το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Κατάφερε να το λύσει χρησιμοποιώντας πολλά ελαφριά αλλά ανθεκτικά υλικά, όπως ανθρακονήματα με κυψελοειδή πυρήνα, αν και χρειάστηκαν πολλές δοκιμές και διορθώσεις για να λειτουργήσει σωστά.

Χωράει μέχρι και άνθρωπο

Το δημιούργημα του Ramy RC έχει τόσο μεγάλο μήκος και πλάτος που θα μπορούσε στην πραγματικότητα να χωρέσει έναν άνθρωπο στο εσωτερικό του σε οριζόντια θέση, ενώ το μέγεθός του είναι παρόμοιο με ορισμένα ελαφρά αεροσκάφη τύπου Cessna.

Αν και οι συγκεκριμένες ταχύτητες πτήσης δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, το γεγονός ότι αυτό το τεράστιο τηλεκατευθυνόμενο μοντέλο μπορεί πραγματικά να απογειωθεί και να προσγειωθεί σαν ένα αληθινό τζετ, διαθέτοντας σύστημα προσγείωσης που τροφοδοτείται από δικαίους σερβομηχανισμούς.

Ο Ramy RC πέρασε μήνες δουλεύοντας πάνω στο μεγαλύτερο RC Airbus A380 του κόσμου, κάνοντας αμέτρητες προσαρμογές στην πορεία, αλλά το τελικό αποτέλεσμα προκαλεί δέος.

