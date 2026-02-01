Η χήρα του Στιβς Τζομπς έχει ήδη ξοδέψει τη μισή κληρονομιά της: Μείωσε κατά 5 δισ. την περιουσία της (vid)

Η χήρα του Στιβ Τζομπς, Λόρεν Πάουελ, έχει μειώσει την περιουσία της κατά περίπου 5 δισ. δολάρια, διοχετεύοντας την κληρονομιά σε φιλανθρωπικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες παγκοσμίως.

Η Λόρεν Πάουελ Τζομπς, χήρα του συνιδρυτή της Apple, βλέπει σταθερά το προσωπικό της κεφάλαιο να συρρικνώνεται τα τελευταία χρόνια, καθώς διαθέτει μεγάλα ποσά σε κοινωνικούς σκοπούς. Η μείωση υπολογίζεται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος της κληρονομιάς που άφησε ο Στιβ Τζομπς όταν πέθανε το 2011, σε ηλικία 56 ετών.

Τότε, το μεγαλύτερο τμήμα της περιουσίας είχε μεταβιβαστεί στη σύζυγο και τα παιδιά του, κυρίως μέσω μετοχών της Apple και της Disney, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου ενίσχυσαν την αξία τους.

«Η περιουσία δεν πρέπει να επιβιώσει από εμένα»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Πάουελ Τζομπς αποκάλυψε ότι ο Στιβ Τζομπς δεν επιθυμούσε τη διαιώνιση μιας τεράστιας οικογενειακής περιουσίας. Αντίθετα, της είχε ζητήσει να επιστρέψει τον πλούτο στην κοινωνία.

Όπως δήλωσε, δεν την ενδιαφέρει η δημιουργία «κληρονομικής δυναστείας πλούτου» και τα παιδιά της γνωρίζουν αυτή της τη στάση. Τόνισε ότι διαχειρίζεται τα χρήματα με στόχο να ενισχύει ανθρώπους και κοινότητες με βιώσιμο τρόπο, τιμώντας το έργο και τη φιλοσοφία του συζύγου της.

Πού κατευθύνονται οι δωρεές

Μεγάλο μέρος των κεφαλαίων διοχετεύεται μέσω της Emerson Collective, οργανισμού επενδύσεων κοινωνικού αντίκτυπου και φιλανθρωπίας, που δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η μεταναστευτική πολιτική και η περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Η Πάουελ Τζομπς είναι πρόεδρος του οργανισμού και κατέχει περίπου το 70% του.

Μέσω αυτού του φορέα εκτιμάται ότι έχουν ήδη δοθεί πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε δωρεές. Παράλληλα, φέρεται να εκποιεί περίπου το 10% των μετοχών της στη Disney κάθε χρόνο από το 2011.

Το 2021 ανακοίνωσε επίσης πρόγραμμα δωρεών ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος δεκαετίας για δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μέσω του ιδρύματος Waverley Street Foundation, με έμφαση σε καινοτόμες λύσεις.

Η ίδια και ο Στιβ Τζομπς ήταν παντρεμένοι επί 20 χρόνια. Παρότι διατηρεί χαμηλό δημόσιο προφίλ, δηλώνει αποφασισμένη να τηρήσει πλήρως την επιθυμία του. Όπως είχε πει: «Η περιουσία δεν πρέπει να την ξεπεράσει χρονικά».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ