Πρωτοφανές αρχαιολογικό εύρημα: Μυρμήγκι 40 εκατ. ετών βρέθηκε σε κεχριμπάρι του Γκαίτε

Ερευνητές ανακάλυψαν ένα μυρμήγκι ηλικίας περίπου 40 εκατομμυρίων ετών παγιδευμένο σε κομμάτι κεχριμπαριού που ανήκε στον Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε. Το απολίθωμα δεν ήταν ορατό με γυμνό μάτι και η αναγνώρισή του κατέστη δυνατή μόνο με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών απεικόνισης, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Friedrich Schiller της Ιένας.

Το έντομο ταυτοποιήθηκε ως το εξαφανισμένο είδος Ctenobethylus goepperti, ένα είδος που απαντά συχνά σε κεχριμπάρι, αλλά σπάνια διατηρείται σε τόσο καλή κατάσταση.

Λεπτομερής ανάλυση και εσωτερική απεικόνιση: Δημιουργήθηκε διαδραστικό μοντέλο 3D

«Το μυρμήγκι ανήκει στο εξαφανισμένο είδος Ctenobethylus goepperti, που είναι πολύ συνηθισμένο στο κεχριμπάρι. Ωστόσο, χάρη στην εξαιρετική διατήρησή του και στις εξετάσεις που πραγματοποιήσαμε, μπορέσαμε να το περιγράψουμε με λεπτομέρεια που δεν είχε επιτευχθεί μέχρι σήμερα και να αντλήσουμε νέα στοιχεία για το είδος και τις συγγενικές του σχέσεις», εξηγεί ο Bernhard Bock από το Φυλετικό Μουσείο του Πανεπιστημίου της Ιένας.

Για πρώτη φορά οι επιστήμονες κατάφεραν να παρατηρήσουν και το εσωτερικό του εντόμου, αξιοποιώντας προηγμένες μεθόδους σάρωσης που επέτρεψαν την ψηφιακή «τομή» του απολιθώματος.

Η ερευνητική ομάδα προχώρησε σε πλήρη ψηφιακή επεξεργασία του ευρήματος και δημιούργησε τρισδιάστατο διαδραστικό μοντέλο. «Επεξεργαστήκαμε πλήρως το δείγμα και, με βάση τα νέα δεδομένα, δημιουργήσαμε μια online 3D ανακατασκευή», αναφέρει ο Daniel Tröger από το Πανεπιστήμιο της Ιένας. Όπως σημειώνει, το μοντέλο επιτρέπει σε επιστήμονες παγκοσμίως να συγκρίνουν και να ταυτοποιούν παρόμοια απολιθώματα.

Η συλλογή κεχριμπαριού του Γκαίτε

Η συλλογή κεχριμπαριού του Γκαίτε, προερχόμενη από την περιοχή της Βαλτικής, περιέχει περίπου 40 τεμάχια. Εκτός από το μυρμήγκι, σε άλλα κομμάτια εντοπίστηκαν και δύο κουνούπια.

Όλα τα δείγματα φυλάσσονται στο Μουσείο Γκαίτε στη Βαϊμάρη. Οι ερευνητές τονίζουν ότι τέτοιες ιστορικές συλλογές αποδεικνύονται ανεκτίμητες για τη σύγχρονη επιστήμη, καθώς μπορεί να κρύβουν βιολογικές «χρονοκάψουλες» εκατομμυρίων ετών.

