Η Κίνα έστειλε στην Αυστραλία το μεγαλύτερο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων: Γίγαντας 16 μέτρων που «λυγίζει στη μέση»

Το μεγαλύτερο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων που έχει εξαγάγει ποτέ η Κίνα έφτασε στην Αυστραλία για να κατασκευάσει ένα υπόγειο τούνελ έξι λωρίδων κυκλοφορίας κάτω από το λιμάνι του Σίδνεϊ.

Ένα από τα μεγαλύτερα μηχανήματα εκσκαφής που κατασκευάστηκαν ποτέ στην Κίνα βρίσκεται στην Αυστραλία, αντιμετωπίζοντας ένα από τα πιο απαιτητικά υπόγεια περιβάλλοντα του πλανήτη. Ο μετροπόντικας, που ονομάστηκε «Patyegarang» προς τιμήν μιας γυναίκας των Αβορίγινων, έχει διάμετρο εκσκαφής 15,7 μέτρα και αποτελεί το μεγαλύτερο μηχάνημα του είδους του που εξήγαγε ποτέ η χώρα.

Κατασκευασμένο από την China Railway Engineering Equipment Group, το μηχάνημα εργάζεται για το έργο Western Harbour Tunnel, τη δεύτερη μεγάλη υπόγεια οδική αρτηρία του Σίδνεϊ. Το έργο αφορά τη δημιουργία μιας σήραγγας 6,5 χιλιομέτρων με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, η οποία αναμένεται να παραδοθεί το 2028.

Το μηχάνημα που «λυγίζει» στη μέση

Αυτό που καθιστά τον συγκεκριμένο μετροπόντικα εξαιρετικό δεν είναι μόνο το μέγεθός του, αλλά η ικανότητά του να κάμπτει το σώμα του για να πλοηγείται σε υπόγειες στροφές σχήματος «S». Τα παραδοσιακά μηχανήματα αυτού του μεγέθους είναι δύσκαμπτες δομές. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος, τόσο πιο δύσκολο είναι να αλλάξουν κατεύθυνση υπογείως χωρίς να χαθεί η ακρίβεια της κοπής ή να κινδυνεύσει η ασφάλεια της επιχείρησης.

Η υπόγεια διαδρομή του έργου περιλαμβάνει διαδοχικές στροφές με ελάχιστη ακτίνα μόλις 960 μέτρων. Για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, η CREG εξόπλισε το Patyegarang με ένα τμηματοποιημένο σώμα που συνδέεται μέσω ενός συστήματος αρθρώσεων ακριβείας. Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει στη δομή, η οποία έχει το μέγεθος ενός τετραώροφου κτιρίου, να λυγίζει ενεργά στη «μέση» της κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, ακολουθώντας την καμπύλη τροχιά χωρίς να μειώνει την ταχύτητά της.

Η σημασία του έργου για το Σίδνεϊ: Η σήραγγα που θα αλλάξει την κυκλοφορία της πόλης

Το Western Harbour Tunnel είναι ζωτικής σημασίας για την υποδομή του Σίδνεϊ. Η πόλη διαθέτει ήδη μια υποθαλάσσια σήραγγα από το 1992, όμως η πληθυσμιακή αυξηση έχει προκαλέσει τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το νέο τούνελ θα λειτουργήσει ως δεύτερη οδική αρτηρία κάτω από το λιμάνι, σχεδόν διπλασιάζοντας την υπόγεια χωρητικότητα οχημάτων.

Η εκσκαφή κάτω από ένα ενεργό, πλωτό σώμα νερού αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες συνθήκες στην εφαρμοσμένη μηχανική. Το έδαφος κάτω από το λιμάνι του Σίδνεϊ συνδυάζει διαφορετικούς τύπους πετρωμάτων και ιζημάτων, με έντονες διακυμάνσεις πίεσης. Το Patyegarang πρέπει να διατηρεί σταθερή πίεση στο σημείο κοπής ώστε να αποφευχθούν καθιζήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις δομές του λιμανιού και της γύρω πόλης.

