Αρχιτέκτονας ζει σε σπίτι 9 τ.μ. που μετακινείται και αψηφά τους κανόνες της παραδοσιακής κατοικίας!

Ιταλός αρχιτέκτονας κατασκεύασε κινητή κατοικία μόλις 9 τ.μ., από φυσικό ξύλο, με φωτοβολταϊκά και αυτόνομο σύστημα νερού, επαναπροσδιορίζοντας τη minimal και βιώσιμη διαβίωση.

Μια κινητή κατοικία επιφάνειας μόλις εννέα τετραγωνικών μέτρων έρχεται να αμφισβητήσει τις κλασικές αντιλήψεις για το τι σημαίνει λειτουργικό σπίτι. Η κατασκευή είναι από φυσικό ξύλο και βασίζεται στη φιλοσοφία του μινιμαλισμού και της βιωσιμότητας.

Δημιουργός της είναι ο Ιταλός αρχιτέκτονας και μηχανικός Λεονάρντο ντι Κιάρα, ο οποίος θέλησε να σχεδιάσει έναν νέο τύπο κατοίκησης που αξιοποιεί στο έπακρο κάθε εκατοστό χώρου.

«Πολλά δωμάτια μέσα σε ένα»: Off-grid λειτουργία και ενεργειακή αυτονομία

Η ιδέα ακολουθεί το μοντέλο των tiny houses, που συνήθως κυμαίνονται από 10 έως 40 τετραγωνικά μέτρα, αλλά εδώ η επιφάνεια είναι ακόμη μικρότερη. Στο εσωτερικό, ο χώρος μετασχηματίζεται ανάλογα με τη χρήση, δημιουργώντας πολλαπλές λειτουργικές «ζώνες».

Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, δεν ήταν σίγουρος πού ήθελε να ζήσει, γι' αυτό και επέλεξε μια λύση ευέλικτη, με «πολλά δωμάτια μέσα σε ένα». Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα παρουσιάζει εικόνες της κατοικίας και της καθημερινής χρήσης της.

Η κατοικία λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς ανάγκη σύνδεσης με δίκτυα, χάρη σε σύστημα φωτοβολταϊκών πάνελ που καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες. Παράλληλα, διαθέτει ανεξάρτητη διαχείριση νερού με δύο ξεχωριστές δεξαμενές (μία για καθαρό νερό και μία για τα απόβλητα) μειώνοντας την εξάρτηση από σταθερές υποδομές.

Το κόστος του tiny house

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει αναδιπλούμενη σκάλα, πτυσσόμενα έπιπλα και επαναχρησιμοποιούμενους χώρους, ώστε να αλλάζει γρήγορα η διαρρύθμιση ανάλογα με την ανάγκη.

Επειδή πρόκειται για κινητή κατασκευή, μπορεί να μεταφερθεί και να τοποθετηθεί σε διαφορετικά σημεία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κόστος της εκτιμάται μεταξύ 70.000 και 80.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο μοντέλο προβάλλεται ως εναλλακτική λύση για όσους θέλουν να συνδυάσουν φύση, ηρεμία και άνεση, έξω από τα όρια της συμβατικής κατοικίας.

