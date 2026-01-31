Βρέθηκε κοντά στο πιο ραδιενεργό αντικείμενο του Τσέρνομπιλ και έκανε μια απρόσμενη ανακάλυψη (vid)

Ένας άνδρας που επισκέφτηκε την Ουκρανία, βρέθηκε στο «πιο ραδιενεργό αντικείμενο στο Τσέρνομπιλ» και έδειξε μια ανατριχιαστική πραγματικότητα.

Στις μέρες μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να επισκεφθεί τη ζώνη αποκλεισμού του Τσέρνομπιλ, καθώς η Ρωσία επιμένει στην εισβολή της στην Ουκρανία και έχει πραγματοποιήσει αρκετά πλήγματα στο ίδιο το εργοστάσιο. Οι ερευνητές έχουν προειδοποιήσει ότι ο προστατευτικός θόλος που κατασκευάστηκε πάνω από τον αντιδραστήρα 4 έχασε τη «βασική λειτουργία ασφάλειάς του» μετά από επίθεση ρωσικού drone πέρσι.

Ευτυχώς, οι ειδικοί εκτίμησαν ότι ο κίνδυνος ραδιενεργού μόλυνσης ήταν «χαμηλός» λόγω άλλων μέτρων προστασίας, αλλά οι αξιωματούχοι στο έδαφος προειδοποίησαν ότι αν οι Ρώσοι πλήξουν κάποιο άλλο μέρος της περιοχής, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σοβαρό. Σχεδόν 40 χρόνια μετά την καταστροφή, εξακολουθεί να είναι ένα επικίνδυνο μέρος για να βρίσκεται κανείς, αν και αυτό δεν εμπόδισε κάποιους να το επισκέπτονται πριν από τον πόλεμο.

Η επίσκεψη ενός YouTuber και το περίφημο «νύχι»

Πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι άνθρωποι μπορούσαν πραγματικά να εξερευνήσουν μέρη της ζώνης αποκλεισμού που είχε δημιουργηθεί γύρω από την περιοχή του πυρηνικού δυστυχήματος. Έτσι, ένας άνδρας επισκέφθηκε το «πιο ραδιενεργό αντικείμενο» που μπορεί κανείς να βρει εκεί.

Ένα από τα αντικείμενα που έχουν μείνει στη ζώνη αποκλεισμού είναι ένα «νύχι» (μεταλλική δαγκάνα) που κάποτε ήταν συνδεδεμένο με έναν εκσκαφέα και χρησιμοποιούνταν για να σκάβει ραδιενεργό υλικό από τα συντρίμμια του κατεστραμμένου αντιδραστήρα.

Ο YouTuber Tom επισκέφθηκε τη ζώνη αποκλεισμού πριν από αρκετά χρόνια και πλησίασε το «νύχι», όπου μέτρησε το επίπεδο της ραδιενέργειας, καθώς η συσκευή του χτυπούσε έντονα και κατέγραφε ορισμένα «καυτά σημεία» στα συντρίμμια. Αυτό το γιγάντιο μεταλλικό νύχι χρησιμοποιήθηκε κάποτε για να μεταφέρει επικίνδυνο υλικό από μία από τις χειρότερες καταστροφές του κόσμου, οπότε είναι φυσικό να καταγράφεται ως ραδιενεργό.

Φυσικά, δεν είναι τόσο επικίνδυνο να στέκεσαι δίπλα του για λίγο, καθώς, σύμφωνα με τον YouTuber «απλώς κάθεται στο δάσος έξω από την Πριπιάτ». Παρόλα αυτά, αποτελεί μια απόδειξη ότι μια καταστροφή που συνέβη πριν από σχεδόν 40 χρόνια εξακολουθεί να επηρεάζει τον κόσμο.

Τουριστική αταξιόν

Το «νύχι» έχει στην πραγματικότητα γίνει κάτι σαν τουριστική ατραξιόν, καθώς στο παρελθόν άνθρωποι ανέβαιναν πάνω του και φωτογραφίζονταν. Σύμφωνα με το Radiation Answers, το να περάσει κάποιος λίγα λεπτά κοντά στο «νύχι» θα είχε ως αποτέλεσμα να λάβει μόνο μερικά μικροσίβερτ ραδιενέργειας, κάτι που δεν αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή του.

Ενώ το «νύχι» θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια των συντριμμιών του Τσέρνομπιλ στη ζώνη αποκλεισμού, ο πραγματικός κίνδυνος βρίσκεται κάτω από τον ίδιο τον αντιδραστήρα, το διαβόητο «Πόδι του Ελέφαντα». Πρόκειται για μια μάζα εξαιρετικά ραδιενεργού υλικού που βρίσκεται στα έγκατα του κτιρίου, όπου σίγουρα δεν θα επιτρεπόταν ποτέ σε τουρίστες να πλησιάσουν.

