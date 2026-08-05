Τρόμος σε πτήση της Air India: Τουλάχιστον 17 επιβάτες τραυματίστηκαν από έντονες αναταράξεις

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τρομοκρατημένους επιβάτες, μεταξύ των οποίων και ένας άνδρας με το χέρι του σε νάρθηκα, να παρακολουθούν το αεροπλάνο να κουνιέται βίαια

Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες μιας πτήσης της Air India από την Ταϊλάνδη στην Ινδία, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν βρέθηκε αντιμέτωπο με έντονες αναταράξεις, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 17 άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αεροσκάφος τύπου Airbus A320, που εκτελούσε πτήση από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, περίπου 90 λεπτά μετά την απογείωσή του την Τρίτη.

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