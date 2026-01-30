Διαμέρισμα στον Καναδά βρέθηκε καλυμμένο με παχύ στρώμα πάγου, όταν ένοικοι έκλεισαν τη θέρμανση κατά τη διάρκεια διακοπών, με αποτέλεσμα να σπάσουν οι σωληνώσεις λόγω ακραίου ψύχους.

Ο Ζακ Νολτ, ιδιοκτήτης πολυκατοικίας στο Κεμπέκ του Καναδά, αντίκρισε ένα πρωτοφανές θέαμα όταν μπήκε σε ένα από τα διαμερίσματά του νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο.

Τοίχοι, ταβάνι, έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές ήταν καλυμμένα με παχύ πάγο, ενώ στο δάπεδο είχε σχηματιστεί στρώμα πάγου ύψους περίπου 30 εκατοστών.

Η «οικονομία» του κόστισε δεκάδες χιλιάδες δολάρια

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, οι ζημιές προκλήθηκαν όταν οι ένοικοι έκλεισαν εντελώς τη θέρμανση πριν φύγουν για διακοπές, προκειμένου να μειώσουν τα έξοδα ρεύματος. Οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν θραύση των σωληνώσεων, με το νερό να παγώνει και να καλύπτει ολόκληρο το διαμέρισμα.

Μιλώντας σε τοπικά μέσα, ο Ζακ Νολτ εξήγησε πως η ακρίβεια οδηγεί πολλούς σε επικίνδυνες αποφάσεις: «Όλα είναι ακριβά, το κόστος ζωής ανεβαίνει συνεχώς. Ο κόσμος θέλει να εξοικονομήσει χρήματα, αλλά το να κλείνεις τελείως τη θέρμανση δεν είναι λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φόβοι για μούχλα και εκτεταμένες εργασίες

Όπως τόνισε, το νερό έχει εισχωρήσει σε τοίχους και οροφές, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο ανάπτυξης μούχλας. Το διαμέρισμα θα αποξηλωθεί πλήρως, θα στεγνώσει και θα ανακατασκευαστεί, στο μέτρο που καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία.

Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν επίσημα από το διαμέρισμα στις 5 Ιανουαρίου, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν ο ιδιοκτήτης θα κινηθεί νομικά για να καλύψει μέρος του κόστους των επισκευών.

Σε περιοχές όπως το Κεμπέκ, όπου οι χειμώνες είναι ακραίοι, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μείωση της θερμοκρασίας είναι ασφαλέστερη επιλογή από το πλήρες κλείσιμο της θέρμανσης, καθώς το κόστος μιας τέτοιας «οικονομίας» μπορεί να αποδειχθεί δυσβάσταχτο.

