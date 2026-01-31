«Δεν κατεβαίνεις από εκεί»: Η «πιο τρομακτική σκάλα» της Ιαπωνίας προκαλεί ίλιγγο (vid)

Μια ασυνήθιστα απότομη και στενή σκάλα σε επαρχία της Ιαπωνίας, έχει χαρακτηριστεί ως η πιο τρομακτική της χώρας.

Σμιλεμένη σε ένα ανάχωμα ύψους 10 μέτρων στην πόλη Gero της Ιαπωνίας, η «πιο τρομακτική σκάλα» έχει τραβήξει την προσοχή των social media, μετά την κοινοποίηση φωτογραφιών από έναν ερασιτέχνη φωτογράφο.

Από ορισμένες γωνίες, η σκάλα φαίνεται σχεδόν κάθετη, με σκαλοπάτια τόσο στενά που μόλις και μετά βίας μπορείς να πατήσεις πάνω τους, χρησιμοποιώντας μόνο ένα σκουριασμένο κιγκλίδωμα για στήριξη.

Αντιπλημμυρικό έργο ή ριψοκίνδυνη κατασκευή;

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η σκάλα χρονολογείται απ' τις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να κατασκευάσουν ένα τσιμεντένιο ανάχωμα για να προστατεύσουν την περιοχή απ' τις πλημμύρες. Η σκάλα προστέθηκε μετά από πολλά παράπονα των ντόπιων κατοίκων, επειδή δεν υπήρχε τρόπος να φτάσουν στην όχθη του ποταμού και να ψαρέψουν.

Η κλίση της σκάλας οφείλεται κυρίως στην αναλογία του σκαλοπατιού προς τον ανυψωτήρα 1 προς 1, σε σύγκριση με το τυπικό 2 προς 1. Αν και οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εξήγηση γι' αυτό το μέγεθος, πιστεύεται πως ο σχεδιασμός είχε ως στόχο να διατηρήσει το κόστος όσο το δυνατόν χαμηλότερο.

Φωτογραφίες και βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου εδώ και μερικές εβδομάδες, αλλά ο τουριστικός σύλλογος της πόλης Gero, διστάζει να προωθήσει την «πιο τρομακτική σκάλα» ως αξιοθέατο, λόγω του κίνδυνου για τραυματισμό.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι σκάλες είναι ασφαλείς, επομένως ζητάμε από τους ανθρώπους να αναλάβουν την ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς», δήλωσε ένας εκπρόσωπος στην εφημερίδα Mainichi Shimbun .

Προφανώς, το να ανέβεις είναι αρκετά δύσκολο, λόγω της ασυνήθιστης κλίσης της σκάλας, αλλά ο πραγματικός κίνδυνος έγκειται στην πλοήγηση στα στενά σκαλοπάτια κατά την κατάβαση. Η απότομη κλίση που προκαλεί ίλιγγο, σε συνδυασμό με τα στενά, καλυμμένα με βρύα σκαλοπάτια, καθιστά την εμπειρία πολύ επικίνδυνη.