Ο πιο φονικός σεισμός στην Ιστορία: Άφησε πίσω του 830.000 νεκρούς και «κατάπιε» μια Αυτοκρατορία

Σνα σήμερα το 1556, ένας σεισμός άφησε πίσω του περισσότερους νεκρούς από οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή στην ιστορία.

Η Ιστορία γράφεται συχνά με πολέμους, αυτοκρατορίες και μεγάλες ανακαλύψεις. Υπάρχουν όμως στιγμές που αλλάζει πορεία χωρίς προειδοποίηση. Στις 23 Ιανουαρίου 1556, η επαρχία Σανσί στην Κίνα βιώνει το πιο φονικό σεισμικό γεγονός που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι εκτιμήσεις μιλούν για περισσότερους από 830.000 νεκρούς. Ένας αριθμός που ακόμη και σήμερα μοιάζει αδιανόητος.

Ο σεισμός χτυπά κατά τη διάρκεια της δυναστείας Μινγκ. Δεν πρόκειται απλώς για μια φυσική καταστροφή, αλλά για ένα γεγονός που αποκαλύπτει πόσο ευάλωτες ήταν ολόκληρες κοινωνίες απέναντι στις δυνάμεις της φύσης.

Ο σεισμός που δεν άφησε τίποτα όρθιο

Η δόνηση εκτιμάται ότι ξεπέρασε τους 8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, αν και εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν επιστημονικά όργανα καταγραφής. Η καταστροφή εκτείνεται σε δεκάδες πόλεις και χωριά της κεντρικής Κίνας. Ολόκληρες κοινότητες εξαφανίζονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το έδαφος σχίζεται, ποτάμια αλλάζουν ροή και τεράστιες κατολισθήσεις σαρώνουν τα πάντα. Σε πολλές περιοχές, το τοπίο μετά τον σεισμό δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό που υπήρχε πριν. Η φύση μοιάζει να έχει πατήσει reset...

Γιατί πέθαναν τόσοι πολλοί

Ο τεράστιος αριθμός θυμάτων δεν οφείλεται μόνο στην ένταση του σεισμού. Καθοριστικό ρόλο παίζει το πού και πώς ζούσαν οι άνθρωποι. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής ζούσαν σε υπόγειες ή ημιυπόγειες κατοικίες σκαμμένες στο μαλακό έδαφος της περιοχής, γνωστές ως yaodong.

Αυτές οι κατοικίες κατέρρευσαν μαζικά, παγιδεύοντας οικογένειες ολόκληρες. Σε συνδυασμό με την υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και την πλήρη απουσία αντισεισμικής γνώσης, ο σεισμός μετατράπηκε σε σφαγή.

Οι θάνατοι που δεν μετρήθηκαν ποτέ

Οι 830.000 νεκροί δεν προέρχονται μόνο από την πρώτη δόνηση. Τους μήνες και τα χρόνια που ακολούθησαν, χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν από πείνα, ασθένειες και την κατάρρευση της κοινωνικής οργάνωσης. Καλλιέργειες χάθηκαν, νερό μολύνθηκε και ολόκληρες περιοχές εγκαταλείφθηκαν.

Γι’ αυτό και αρκετοί ιστορικοί μιλούν για μια καταστροφή που δεν τελείωσε ποτέ πραγματικά. Ήταν ένα γεγονός που άλλαξε τη δημογραφία και την οικονομία της περιοχής για γενιές.

Το αποτύπωμα στην Ιστορία

Ο σεισμός του 1556 θεωρείται σημείο καμπής στη συλλογική μνήμη της Κίνας. Καταγράφηκε εκτενώς σε αυτοκρατορικά χρονικά και λαϊκές αφηγήσεις, ως υπενθύμιση ότι καμία δύναμη, ούτε καν μια αυτοκρατορία, δεν είναι ισχυρότερη από τη φύση.

Σήμερα, παραμένει το πιο θανατηφόρο σεισμικό γεγονός που έχει καταγραφεί. Όχι επειδή η Γη δεν ξανασείστηκε ποτέ τόσο δυνατά, αλλά επειδή σπάνια τόσοι πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν τόσο απροστάτευτοι την ίδια χρονική στιγμή.

