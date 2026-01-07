Η μεγαλύτερη κατολίσθηση στην Ιστορία: Όταν βουνό κατέρρευσε και άλλαξε τον πλανήτη (vid)

Μπορεί να συμβούν οπουδήποτε, ακόμη και στον Άρη, όμως μία κατολίσθηση ξεπερνά κάθε άλλη σε μέγεθος και καταστροφική ισχύ. Συνέβη στις ΗΠΑ, το 1980, και οι συνέπειές της είναι ορατές μέχρι σήμερα.

Οι κατολισθήσεις ορίζονται ως η μαζική μετακίνηση βράχων, χώματος ή συντριμμιών προς τα κάτω λόγω βαρύτητας. Πρόκειται για φαινόμενα που προκύπτουν όταν η δύναμη της βαρύτητας υπερνικά την τριβή που συγκρατεί το έδαφος στη θέση του.

Στην πράξη, όμως, σπάνια υπάρχει μία μόνο αιτία. Ισχυρές βροχοπτώσεις, υπόγεια ύδατα, διάβρωση, σεισμοί, παγετός, αλλά και ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως εξορύξεις και αστική ανάπτυξη, αυξάνουν δραστικά τον κίνδυνο.

Οι πιο βίαιες κατολισθήσεις καταγράφονται συχνά σε ηφαιστειακές περιοχές. Τα ηφαίστεια είναι από τη φύση τους ασταθή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια κατολίσθηση μπορεί να μετατραπεί σε λαχάρ, έναν ταχύτατο χείμαρρο λάσπης και ηφαιστειακών υλικών που θυμίζει υγρό τσιμέντο και μπορεί να διανύσει δεκάδες χιλιόμετρα μέσα σε λίγες ώρες.

Το μεγαλύτερο φαινόμενο κατολίσθησης που έχει καταγραφεί ποτέ

Η μεγαλύτερη κατολίσθηση στην ιστορία σημειώθηκε στις 18 Μαΐου 1980, στο Όρος St. Helens, στην πολιτεία Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Ένας σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ προκάλεσε την κατάρρευση ολόκληρης της βόρειας πλευράς του ηφαιστείου.

Η απομάκρυνση τεράστιων ποσοτήτων βράχων και λάσπης απελευθέρωσε απότομα την πίεση στο εσωτερικό του ηφαιστείου, προκαλώντας μια πλευρική έκρηξη με ταχύτητα που ξεπέρασε τα 1.000 χιλιόμετρα την ώρα.

Όγκος κατολίσθησης: 2,5 κυβικά χιλιόμετρα

Μέση ταχύτητα υλικών: 50–80 μέτρα/δευτερόλεπτο

Βάθος υλικού: έως και 180 μέτρα

Καταστροφή: εκατοντάδες σπίτια, δεκάδες γέφυρες, δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές

Θύματα: δεκάδες νεκροί, κυρίως από ασφυξία

Η ισχύς της ήταν τέτοια που συγκρίνεται με την απομάκρυνση περίπου 1.000 Πυραμίδων της Γκίζας σε λίγα λεπτά.

Οι ζημιές που έχουν καταστρέψει την περιοχή μέχρι και σήμερα

Η έκρηξη και η κατολίσθηση γέμισαν τα ποτάμια της περιοχής με τεράστιες ποσότητες ιζημάτων. Το ποτάμι Columbia είδε την κοίτη του να ανυψώνεται έως και 9 μέτρα, διακόπτοντας τη ναυσιπλοΐα και προκαλώντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Ακόμη και σήμερα, πάνω από 40 χρόνια μετά, τα ποτάμια μεταφέρουν πολλαπλάσια ποσότητα ιζημάτων σε σχέση με την προ του 1980 εποχή, δημιουργώντας προκλήσεις για αντιπλημμυρικά έργα και οικοσυστήματα.