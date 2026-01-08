Τι κρύβει η «σεισμική άπνοια» στην Ελλάδα: Ο προβληματισμός του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Η απουσία ισχυρών σεισμών τους τελευταίους μήνες ανησυχεί τους επιστήμονες, με τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο να μιλά για μια ύποπτη ηρεμία.

Μια ιδιότυπη και ασυνήθιστη σεισμική ηρεμία καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στον ελληνικό χώρο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στη σεισμολογική κοινότητα. Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, όταν η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με διαδοχικούς ισχυρούς σεισμούς, σε διάφορες περιοχές.

Η παρατεταμένη απουσία δονήσεων μεγέθους άνω των 5,5 Ρίχτερ δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το αν πρόκειται για μια φυσιολογική περίοδο ύφεσης ή για μια φάση συσσώρευσης ενέργειας, που αργά ή γρήγορα θα αναζητήσει διέξοδο.

Το τέλος των απανωτών ισχυρών σεισμών

Τον προβληματισμό αυτό έφερε δημόσια ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, με παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το πρώτο μισό του 2025 χαρακτηρίστηκε από έντονη σεισμική δραστηριότητα, με αποκορύφωμα τους διπλούς σεισμούς των 6,1 Ρίχτερ στην Ανατολική Κρήτη, στις 13 και 22 Μαΐου.

Σε αυτούς προστέθηκε και ο σεισμός των 5,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 2 Ιουνίου στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας. Έκτοτε, όπως επισημαίνει, το «σύστημα» μοιάζει να έχει παγώσει.

«Πάλι πέσαμε σε σεισμική άπνοια», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί ούτε ένας σεισμός που να ξεπερνά τα 5,5 Ρίχτερ στον ελλαδικό χώρο.

Η περίοδος ύφεσης και τα σενάρια που τη συνοδεύουν

Το βασικό ερώτημα που αναδύεται είναι αν αυτή η παρατεταμένη ησυχία αποτελεί μια απολύτως φυσιολογική εξέλιξη ή αν πρόκειται για την κλασική «ηρεμία πριν την καταιγίδα». Χωρίς να προχωρά σε προβλέψεις, ο σεισμολόγος αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, τονίζοντας ότι η σεισμικότητα στην Ελλάδα δεν ακολουθεί πάντα γραμμικά μοτίβα.

Η καταληκτική του φράση συνοψίζει τον προβληματισμό που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην επιστημονική κοινότητα: «Για να δούμε πού θα καταλήξουμε…»

