Κινδυνεύει να βυθιστεί το πρώτο αεροδρόμιο σε ωκεανό: Συναγερμός για το Κανσάι μετά από 30 χρόνια λειτουργίας

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Κανσάι στην Ιαπωνία, χτισμένο σε τεχνητό νησί, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα καθίζησης. Τι δείχνουν τα δεδομένα και ποια μέτρα εξετάζουν οι μηχανικοί.

Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί η κατάσταση του Διεθνούς Αεροδρομίου Κανσάι, ενός από τα πιο εμβληματικά τεχνικά έργα της Ιαπωνίας και του πρώτου αεροδρομίου στον κόσμο που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου πάνω σε τεχνητό νησί μέσα στον ωκεανό. Τρεις δεκαετίες μετά τα εγκαίνιά του, το 1994, η σταδιακή καθίζηση των θεμελίων του εξελίσσεται σε κρίσιμο ζήτημα για τη βιωσιμότητά του.

Το αεροδρόμιο βρίσκεται στον κόλπο της Οσάκα και στηρίζεται σε υπέδαφος από ένα μαλακό υλικό -σαν πηλός-, ο οποίος με την πάροδο των ετών έχει υποχωρήσει σημαντικά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η συνολική καθίζηση έχει φτάσει τα 3,8 μέτρα, γεγονός που υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές και τους μηχανικούς να επανεξετάσουν τον τρόπο θωράκισης των υποδομών.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από τις ιδιαίτερες γεωφυσικές συνθήκες της Ιαπωνίας. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, σε συνδυασμό με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τους συχνούς σεισμούς και τον κίνδυνο τσουνάμι, αυξάνει την πίεση στις παράκτιες εγκαταστάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τυφώνας Τζέμπι, ο οποίος το 2018 προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο Κανσάι, πλημμυρίζοντας τον κεντρικό τερματικό σταθμό και οδηγώντας σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, οι μηχανικοί εφαρμόζουν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και ενίσχυσης. Προβλέπεται η χρήση προηγμένων τεχνολογιών για τη συνεχή μέτρηση της καθίζησης σε κομβικά σημεία, καθώς και παρεμβάσεις στα θεμέλια του νησιού, με στόχο τη σταθεροποίηση της βάσης και τον περιορισμό περαιτέρω υποχώρησης.

«Το καλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο»

Παρά τις τεχνικές προκλήσεις, το αεροδρόμιο Κανσάι διατηρεί τη φήμη του ως ένα από τα πιο αποδοτικά και οργανωμένα αεροδρόμια διεθνώς. Έχει τιμηθεί επανειλημμένα με βραβεία Skytrax για τη διαχείριση αποσκευών, κερδίζοντας το 2024 τον τίτλο του «Καλύτερου Αεροδρομίου στον Κόσμο» στη συγκεκριμένη κατηγορία. Το επίτευγμα αυτό συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό ρεκόρ: καμία χαμένη αποσκευή σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

Το 2025, το Κανσάι κατατάχθηκε έβδομο καλύτερο αεροδρόμιο στην Ασία και 21ο παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο ως βασική πύλη εισόδου προς τη δυτική Ιαπωνία. Με λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, πολλαπλούς τερματικούς σταθμούς και δυνατότητα εξυπηρέτησης δεκάδων χιλιάδων επιβατών ημερησίως, το αεροδρόμιο παραμένει κρίσιμη υποδομή για τη χώρα.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον δεν είναι η φήμη ή η λειτουργικότητα, αλλά η μακροπρόθεσμη επιβίωση ενός αεροδρομίου που αποτέλεσε σύμβολο τεχνολογικής τόλμης και σήμερα δοκιμάζεται από τις ίδιες τις δυνάμεις της φύσης.

