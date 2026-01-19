Μεγιστάνας αναγκάστηκε να αλλάξει το όνομα του γιοτ του όταν συνειδητοποίησε με τι σχετίζεται

Δισεκατομμυριούχος αναγκάστηκε να μετονομάσει το σκάφος του όταν έκανε μια φρικιαστική ανακάλυψη για το τι σημαίνει.

Λύθηκε το μυστήριο, με την απόφαση του δισεκατομμυριούχου Larry Ellison, ιδρυτή της Oracle, να αλλάξει το όνομα του γιοτ του. Ο 81χρονος επιχειρηματίας από τη Νέα Υόρκη ίδρυσε την εταιρεία λογισμικού το 1977 και έγινε ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες στον κόσμο.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται πέντε θέσεις κάτω από τον Elon Musk στη λίστα του Forbes, με καθαρή περιουσία 240,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για να γιορτάσει φαινομενικά την τεράστια περιουσία του το 1999, ο Ellison ονόμασε το νέο του γιοτ «Izanami», το οποίο κατασκευάστηκε στη Γερμανία.

Τι σημαίνει το όνομα του γιοτ

Το υπερπολυτελές γιοτ μήκους 58 μέτρων πήρε το όνομά του από την Izanami-no-Mikoto, που σημαίνει «Αυτή που προσκαλεί» ή «Η γυναίκα που προσκαλεί». Σύμφωνα με τον Ellison «η Izanami και η Izanagi είναι τα ονόματα των δύο θεοτήτων του Σιντοϊσμού που γέννησαν τα ιαπωνικά νησιά ή έτσι λέει ο θρύλος».

Η ανακάλυψη με το Izanami ανάποδα

Ωστόσο, το πρόβλημα ήταν ότι το Izanami ανάποδα γράφεται «I’m a Nazi» («Είμαι Ναζί»). «Όταν οι τοπικές εφημερίδες άρχισαν να επισημαίνουν ότι το Izanami ήταν ''I’m a Nazi'' ανάποδα, είχα την επιλογή να εξηγήσω τον Σιντοϊσμό στους δημοσιογράφους του San Francisco Chronicle ή να αλλάξω το όνομα του σκάφους», εξήγησε.

Έτσι ο Ellison αποφάσισε να μετονομάσει το γιοτ σε «Ronin» και το πούλησε, με τη New York Post να αναφέρει ότι τώρα ανήκει στον Ιταλό επιχειρηματία και ηγέτη της φαρμακευτικής βιομηχανίας Alessandro Del Bono.

Το γεγονός αυτό, που είχε μείνει γνωστό εδώ και δεκαετίες, ήρθε ξανά στο φως μετά από ένα αφιέρωνα που έκανε το New York Magazine στον γιο του Ellison, τον 43χρονο David Ellison, πρόεδρο και CEO της Paramount-Skydance Corporation.

Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, ο Αμερικανός παραγωγός ταινιών και πρώην ηθοποιός έχει καθαρή περιουσία 500 εκατομμυρίων δολαρίων. «Όσο πιο γρήγορα τα παιδιά μου αποκτήσουν εμπειρία στο να αντιμετωπίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να έχεις πολλά χρήματα, τόσο καλύτερα», δήλωσε ο Ellison σχετικά με τη διαχείριση πλούτου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ