Ο δημοφιλής YouTuber IShowSpeed σταμάτησε ξαφνικά το livestream της αφρικανικής περιοδείας του, μετά από ένταση σε ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Αλγερία, όπου οπαδοί του πέταξαν μπουκάλια νερού.

Ο γνωστός livestreamer IShowSpeed διέκοψε απότομα το Africa Stream Tour του, έπειτα από περιστατικό σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Αλγερία. Ο διάσημος YouTuber αποχώρησε εμφανώς ενοχλημένος από τον τελικό του Σούπερ Καπ, στον οποίο ήρθαν αντιμέτωπες οι MC Alger και USM Alger και νικήτρια βγήκε η πρώτη με σκορ 1-0.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, φαίνεται ο Speed να έρχεται αντιμέτωπος με ρίψεις μπουκαλιών νερού που εκτοξεύονταν απ' την κερκίδα όπου βρίσκονταν οι Ultras της USM Alger.

🇩🇿👀 MC Alger ultras don't care about influencers. pic.twitter.com/IbqnaxdHUe — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) January 17, 2026

Γιατί αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο οι οπαδοί;

Οι απάντηση ήρθε και πάλι απ' τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι συγκεκριμένοι οπαδοί, όπως έγραψαν διάφοροι χρήστες, είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε κάμερες και καταγραφές, καθώς δίνουν μεγάλη σημασία στην ιδιωτικότητα.

Είναι γνωστό, βέβαια, πως οι ultras κάθε ομάδας παγκοσμίως και όχι μόνο στην Αλγερία, έχουν αυστηρούς και άγραφους κανόνες σχετικά με την παρουσία μέσων και influencers στους χώρους τους. Ξεκαθαρίστηκε, επίσης, πως η αντίδραση δεν είχε ρατσιστικά κίνητρα, αλλά αφορούσε αποκλειστικά στην αντίθεσή τους στο livestreaming.

Οι στιγμές του Speed πριν το... χάος

Παρά το άδοξο φινάλε, το μεγαλύτερο μέρος της επίσκεψής του στην Αλγερία κινήθηκε στο γνώριμο, «εκρηκτικό» ύφος του YouTuber. Μια απ' τις πιο αστείες στιγμές του σημειώθηκε σε μία μικρή πόλη κοντά στη Σαχάρα, όταν αγόρασε ένα ζευγάρι σανδάλια.

Ο streamer παρεξήγησε την τιμή των 2.200 αλγερινών δηναρίων, πιστεύοντας πως ο πωλητής του ζητούσε 2.200 πιάτα φαγητό. Η σύγχυση προκάλεσε γέλια, τόσο στον ίδιο, όσο και στους ντόπιους που βρίσκονταν εκεί.

Παρά το «γλωσσικό» εμπόδιο, καθώς στην Αλγερία κυριαρχούν τα αραβικά, ο Speed ήρθε σε επαφή με πλήθος θαυμαστών, περπάτησε σε πολυσύχναστους δρόμους, έκανε τις χαρακτηριστικές του τούμπες και επισκέφθηκε σημαντικά αξιοθέατα, όπως το ψηλότερο κτίριο στην πρωτεύουσα της χώρας, Αλγέρι.

Η στάση στην Αλγερία ακολούθησε την επίσκεψή του στην Αίγυπτο, όπου έγινε ο πρώτος content creator που έκανε livestream από τις Πυραμίδες της Γκίζας. Νωρίτερα είχε ταξιδέψει στην Αιθιοπία, την Κένυα και τη Ρουάντα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ